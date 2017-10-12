تشيلي تستقبل أكثر من 60 لاجئًا سوريا

استقبلت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليت، اليوم، أكثر من 60 لاجئًا سوريًّا في العاصمة سانتياجو، في الوقت الذي انضمت فيه تشيلي إلى دول أخرى بأمريكا اللاتينية لتوفير ملاذ آمن لأسر فارّة من الحرب الأهلية في سوريا.



وفي حفل أقيم بمطار تشيلي في سانتياجو رحبت باشيليت بأربع عشرة أسرة سورية وصلوا حديثًا، وسيتم استضافتهم في منازل مفروشة بإعانات اجتماعية بما في ذلك رواتب شهرية وتعليم ورعاية طبية وفصول لدراسة اللغة.



وقالت باشيليت ”نعرف أنكم عانيتم ونأمل أن تجدوا في بلدنا مكانًا لإعادة بناء حياتكم“.



وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليوني شخص فارين من الحروب أو الاضطهاد انضموا إلى صفوف اللاجئين في العالم خلال 2017، حتى في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة ودول أوروبية تطبيق سياسات تفرض قيودًا أكبر بشأن اللجوء.



ودفعت هذه الأزمة الإنسانية عدة دول بأمريكا الجنوبية، من بينها البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وكولومبيا، إلى البدء في قبول أعداد من اللاجئين السوريين.