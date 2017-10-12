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سيـــاســة
عبد العال يمثل المجموعة العربية باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
الخميس 12 أكتوبر 2017 07:28 م
عبد العال يمثل المجموعة العربية باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
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عبد العال يمثل المجموعة العربية باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
ياسمين فواز
شارك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي ممثلًا عن المجموعة العربية، فى إطار اجتماعات الجمعية الـ137 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة حاليًّا فى مدينة سان بطرسبرج الروسية.
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الإجرائية الخاصة بسير عمل الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تضمَّن الاجتماع تقرير رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد حول أنشطة الاتحاد خلال الفترة الماضية، وتم النظر في المسائل المتعلقة بالعضوية في الاتحاد البرلماني الدولي، والخاصة بطلب بعض الدول الانضمام لعضوية الاتحاد، وطلب بعض المنظمات البرلمانية الإقليمية الانضمام بصفة مراقب، كذلك تم مناقشة الوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي وميزانية الاتحاد.
جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولى بمثابة الجهاز الإدارى للاتحاد، وتتكون من رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى الذى يرأسها، وخمسة عشر عضوًا ينتمون إلى برلمانات مختلفة ويمثلون المجموعات الجغرافية بالاتحاد.
وتم انتخاب الدكتور على عبدالعال عضوًا باللجنة التنفيذية ممثلًا عن المجموعة العربية، خلال اجتماعات الجمعية 136 للاتحاد البرلماني الدولي التى عُقدت في دكا بنجلاديش أبريل الماضي، وتم اختياره بعد ذلك نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية.
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