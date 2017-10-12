عبد العال يمثل المجموعة العربية باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

شارك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي ممثلًا عن المجموعة العربية، فى إطار اجتماعات الجمعية الـ137 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة حاليًّا فى مدينة سان بطرسبرج الروسية.





ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الإجرائية الخاصة بسير عمل الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تضمَّن الاجتماع تقرير رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد حول أنشطة الاتحاد خلال الفترة الماضية، وتم النظر في المسائل المتعلقة بالعضوية في الاتحاد البرلماني الدولي، والخاصة بطلب بعض الدول الانضمام لعضوية الاتحاد، وطلب بعض المنظمات البرلمانية الإقليمية الانضمام بصفة مراقب، كذلك تم مناقشة الوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي وميزانية الاتحاد.





جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولى بمثابة الجهاز الإدارى للاتحاد، وتتكون من رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى الذى يرأسها، وخمسة عشر عضوًا ينتمون إلى برلمانات مختلفة ويمثلون المجموعات الجغرافية بالاتحاد.