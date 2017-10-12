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اقتصاد وأسواق
رئيس البنك الدولى يدعو البلاد إلى تحديث سياساتها
الخميس 12 أكتوبر 2017 07:16 م
البنك الدولى
أخر الأخبار
البنك الدولى
هاجر عمران
قال جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، إن البلدان يجب أن تقوم بتحديث خرائط سياساتها لتحسين حياة الشعوب ومساعدتهم، خاصة بعد سنوات من النمو الضعيف.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الاقتصاد العالمى حاليًّا أخذ فى النمو، وهناك زيادة بتدفقات التجارة، فى حين أن الاستثمار لا يزال ضعيفًا، كما أن اضطراب الأسواق المالية قد يعوق تعافى الأسواق الهشة.
وأكد أن الاقتصاد العالمى بحاجة لزيادة الاستثمارات لتحقيق مزيد من الصلابة، خاصة مع مواجهة تحديات من نوعية الصراعات والتغير المناخى والمجاعات والأمراض.
وأوضح أن الصين قامت بجهود كبيرة لتخفيض نسب الفقر بين السكان منذ الانفتاح فى تسعينيات القرن الماضى، وهى تعتبر قصة من أهم قصص التاريخ الإنسانى، وفقًا لتعبيره.
وتابع: انتشلت الصين ملايين من الفقر المدقع، والنسبة الآن لا تتعدى الـ10% وهى نسبة جيدة.
البنك الدولي
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