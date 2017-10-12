اجتماع بين اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية

- يناقش ضم القطاع غير الرسمى لدفع عجلة الإنتاج



أحمد اللاهونى



يعقد اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد السويدى، اجتماعًا، الثلاثاء المقبل، مع المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية.



وكشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى تصريحات لـ "المال"، أن اللقاء سيبحث سبل ضم القطاع الصناعى غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بهدف دعم الصناعة، ودفع عجلة الإنتاج، والوصول لمعدلات النمو المستهدفة.



وأوضح المهندس، أنه لا توجد إحصائية ثابتة للقطاع غير الرسمى، لكنه تخطى 50 %، وهى نسبة مفزعة، يجب ضمها للنهوض بالصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات سيطرح على "عبدالرازق" مجموعة من الحلول لتوفيق أوضاع المخالفين.



كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قد صرحت بأن القطاع غير الرسمى يحتل 40% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، مشيرة إلى أنهم يعملون على دمج الصناعات وإنشاء تكتلات من أجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وتشير الدراسات العلمية التى أجريت على هذا القطاع إلى إن هناك العديد من العوامل التى أدت إلى انتشاره بهذه السرعة يأتى على رأسها صعوبة الدخول والخروج من الأسواق الرسمية، وارتفاع تكلفة هذه الدخول وتعقد إجراءات الاقتصاد الرسمى وزيادة أعبائه (الضريبية التأمينات الاجتماعية) ناهيك عن الشروط الصحية والبيئية، يضاف إلى ما سبق ما يتميز به الاقتصاد القومى من إسراف فى الاعتماد على القوانين والقرارات السيادية والمغالاة فى طلب الضمانات المسبقة لإثبات النوايا الحسنة للمتعاملين مع الجهاز الحكومى، ما أدى إلى زيادة الاقتصاد غير الرسمى فى المجتمع.