إخلاء سبيل 30 معتقلًا من حملة الماجستير والدكتوراه

قال محمود مراد، محامي حمَلة الماجستير والدكتوراه، إن النيابة قررت إخلاء سبيل الـ30 معتقلًا من حملة الماجستير والدكتوراه، بضمان محل الإقامة، وذلك في اتهامهم بالتظاهر وتعطيل المرور والتعدي على قوات الأمن.





كانت نيابة قصر النيل قد قامت بالتحقيق مع 30 من حملة الماجستير والدكتوراه، المقبوض عليهم أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، للمطالبة بتنفيذ وعود رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم ومساواة الدرجة الوظيفية.





وقال أحد منسقي رابطة حملة الماجستير والدكتوراه، في تصريحات، لـ"المال"، إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا سابقًا بتعيين دفعات 2012 وحتى 2015 في الجهات الحكومية، وأرسل جهاز التنظيم والإدارة خطابًا لمجلس الوزراء يفيد بوجود درجات وظيفية شاغرة بالجهات الحكومية، وأن التعيين يتطلب قرارًا بموافقة المجلس الذي لم يصدر قرارًا بالتعيين حتى الآن، بل تعامل معهم بمنتهى العنف، وقاموا باعتقالهم العديد من المرات دون مراعاة أنهم بذلوا عمرًا كاملًا في الحصول على الدرجات العلمية التي حصلوا عليها.





كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 30 من حمَلة الماجستير والدكتوراه، أمس، أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، للمطالبة بتعيينهم وتنفيذ وعود رئيس الوزراء.





وتم تحرير محاضر للمتظاهرين دون إخطار، وتعطيل المرور والتعدي على قوات الشرطة.





وقال آخر من منسقي حمْلة تعيين الماجستير والدكتوراه، إنهم دخلوا في مفاوضات منذ 8 أشهر مع مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط وجهاز التنظيم والإدارة، موضحًا أن مطلبهم الرئيسي هو التعيين.





وأضاف أنهم حصلوا على موافقات لتعيينهم من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ولم يتبق سوى موافقة مجلس الوزراء، بحسب قولهم.



