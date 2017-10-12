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اقتصاد وأسواق
الصناعة تحدد مهلة لإنهاء إجراءات ترخيص المخازن
الخميس 12 أكتوبر 2017 05:06 م
طارق قابيل 7
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طارق قابيل 8
أحمد اللاهونى
أرسلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خطابًا لاتحاد الصناعات، يفيد بإعطاء مهلة لتوفيق الأوضاع وإنهاء إجراءات الحصول على ترخيص المخازن.
وقال الخطاب الذى حصلت "المال" على نسخة منه، إن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حدد 1/1/2018 كآخر موعد لتوفيق الأوضاع.
وطالب الخطاب المهندس محمد السويدى، بصفته رئيسًا للاتحاد بالتنبيه على جميع الغرف الصناعية لتوفيق أوضاعهم قبل الموعد المحدد، منعًا لعدم الحصول على النقل والتخزين تحت التحفظ لرسائلهم الواردة.
اتحاد الصناعات
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