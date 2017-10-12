أسعار الذهب تبلغ 1300 دولار للأوقية بنهاية الأسبوع

يتوقع المستثمرون فى المعادن النفيس أن يرتفع سعر أوقية الذهب إلى حوالى 1300 دولار للأوقية بحلول نهاية الأسبوع، بعد أن تجاوزت، اليوم الخميس، فى تعاملات العقود الفورية حوالى 1294.56 دولار للأوقية، كما قفزت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6 % ليزداد إلى 1297.20 دولار للأوقية.





وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب قفزت، اليوم، إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين مع تراجع الدولار، بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي أن المجلس قلِقٌ بشأن انخفاض معدل التضخم، كما أن اللجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي ترى أن الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تكون تدريجية.



