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اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب تبلغ 1300 دولار للأوقية بنهاية الأسبوع
الخميس 12 أكتوبر 2017 04:58 م
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
خالد بدر الدين
يتوقع المستثمرون فى المعادن النفيس أن يرتفع سعر أوقية الذهب إلى حوالى 1300 دولار للأوقية بحلول نهاية الأسبوع، بعد أن تجاوزت، اليوم الخميس، فى تعاملات العقود الفورية حوالى 1294.56 دولار للأوقية، كما قفزت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6 % ليزداد إلى 1297.20 دولار للأوقية.
وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب قفزت، اليوم، إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين مع تراجع الدولار، بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي أن المجلس قلِقٌ بشأن انخفاض معدل التضخم، كما أن اللجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي ترى أن الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تكون تدريجية.
كان محضر اجتماع 19 و20 سبتمبر الماضى، والذي نُشر يوم الأربعاء، أن مسئولي البنك المركزي خاضوا نقاشًا مطولًا بخصوص آفاق ارتفاع معدل التضخم وإبطاء معدل رفع أسعار الفائدة مستقبلًا إذا لم يتحقق الارتفاع المطلوب في معدل التضخم.
أسعار الذهب
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