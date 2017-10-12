JP مورجان: ديون الاقتصادات الناشئة تهبط لأول مرة

JP مورجان تشيز

خالد بدر الدين



أكد بنك "JP مورجان"، أن ديون الحكومة والقطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة باستثناء الصين هبطت إلى 77.9%، من ناتجها المحلي الإجمالي، خلال العام الماضى، لتنخفض للمرة الأولى منذ عام 2011.



وقال المحللون فى بنك JP مورجان، إن نمو ديون الحكومة والقطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة بما فيها الصين هبطت 2.1%، فقط خلال العام الماضى، لتصل إلى 116.5% من ناتجها المحلى الإجمالى، رغم أنها استمرت ترتفع على مدار خمس سنوات متتالية من عام 2011 إلى 2015.



وجاء فى تقرير البنك الصادر منتصف هذا الأسبوع، إن نمو الائتمان للقطاع الخاص مازال مرتفعا بنسبة 43 % عن مستواه في عام 2008، أثناء الأزمة المالية العالمية، لكن معظم الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى الاقتراض في الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



ورأى البنك الأمريكى أن خطر أزمة ديون خارجية للأسواق الناشئة سيظل منخفضاً، لأن 87 % من الدين الحكومي مستحق لمقرضين محليين، بينما تبلغ النسبة 93% من ديون القطاع الخاص.