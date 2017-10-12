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بورصة وشركات
موديز: النظرة المستقبلية للبنوك المصرية مستقرة
الخميس 12 أكتوبر 2017 04:14 م
موديز
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موديز
خالد بدر الدين
أعلنت وكالة "موديز الأمريكية" للتصنيف الائتمانى، أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفى المصرى مستقرة مع انتعاش الاقتصاد، وأنها لا تتوقع حدوث أى تدهور فى جودة قروض البنوك، رغم الارتفاع الحاد فى أسعار الفائدة.
وتتوقع الوكالة تحسن كفاية رأس المال فى البنوك خلال العامين المقبلين، رغم أن هذه الكفاية أضعف من نظيرتها فى بنوك المنطقة التى بنفس الدرجة الائتمانية.
وترى موديز أن معدلات العجز عن سداد القروض فى البنوك المصرية، قد تزداد مع قرب ميعاد استحقاق سداد القروض الجديدة، لاسيما إذا ارتفعت أسعار الفائدة أكثر مما هى عليه حالياً.
وذكرت وكالة رويترز أن مصر ستحصل على الشريحة الثالثة والأخيرة والتى تبلغ 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقى ADB، فى يناير المقبل، ضمن برنامج قروض بقيمة مليار ونصف مليار دولار، كما تتفاوض الحكومة المصرية على مليارات الدولارات للمساعدة فى تحسين اقتصادها، منها 12 مليار دولار على 3 سنوات من برنامج قروض صندوق النقد الدولى.
موديز
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