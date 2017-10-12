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اقتصاد وأسواق
للمرة الأولي.. السكر التمويني أغلي من نظيره بالمحال
الخميس 12 أكتوبر 2017 04:01 م
محال البقالة التموينية
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محال البقالة التموينية
أحمد عاشور
في سابقة هي الأولى، أصبح سعر السكر التمويني الذي توزعه الحكومة علي البطاقات التموينية أعلي من نظيره الحر الذي يباع بالمحال، بفارق يترواح بين نصف جنيه وجنيه عن كل كيلو، وفقاً لما قاله رئيس إحدى شركات السكر الخاصة لـ"المال".
وقال رئيس الشركة، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن وزارة التموين تبيع السكر بـ9.5 جنيه للكيلو، أى 9500 جنيه للطن، بينما خفض شركات السكر الخاصة والحكومية سعر بيع إنتاجها للتجار لـ8000 جنيه في الطن سيصل بسعره للمستهلك لما بين 8.5 و9 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن وزير التموين عليه خفض الأسعار حتى لا يحدث إحجام عنه.
وسمح الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لشركات بنجر السكر التى تسهم فيها الدولة، بطرح إنتاجها للتجار دون التقيد بالتسعير الذى وضعه منذ مايو 2017 بواقع 9000 جنيه للطن، ثم خفضه إلى 8500، على أن يصل للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للكيلو.
ويمكن لشركات بنجر السكر الحكومية من اليوم بيع الطن بسعر 8000 جنيه للتجار بحد أدنى فى الوقت الحالى، مع عدم التقيد بتوريد أى مبالغ لصندوق وزارة التموين لدعم السكر الخام المستورد، إلا فى حال ارتفاع البيع على هذا السعر، فعلى سبيل المثال لو تم بيع الطن بـ8300 تحصل الشركة على 8000 فقط ويورد الباقى للصندوق.
وكان محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب طالب بضرورة خفض أسعار السكر التمويني بعد انخفاض اسعارها عالمياً ولكن علي عبد العال رئيس مجلس النواب قال أن أى خفض سيؤثر علي مصالح المزارعين .
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