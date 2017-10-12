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الإسكندرية
إنشاء نموذج لتطوير المنطقة الشاطئية للمشي شرق الإسكندرية
الخميس 12 أكتوبر 2017 03:38 م
سلطان 55
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سلطان 55
مها يونس :
صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بأنه سيتم البدء في إنشاء نموذج لتطوير المنطقة الشاطئية للمشي الرياضي بشاطيء المندرة بطول ١٠٠م كنموذج، والمُقرر أن يتم تعميمه بعد ذلك علي باقي الشواطيء بطول الكورنيش، موضحا أنه سيتم إعادة تشكيل الممشي بالأساليب العلمية المتعارف عليها لإعطاء شكل جمالي للكورنيش.
وفي هذا الصدد، أعطى "سلطان" تعليماته للجهات المعنية بالمحافظة للبدء في التنفيذ وفقا للتصميمات المقدمة من استشاري كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ومن المقرر البدء في أعمال تبليط الممشي الرياضي، وزيادة المساحة الخضراء وزراعة النخل علي مسافات تتراوح ما بين ٢٠م و ٢٥ م، وعمل صيانة لمداخل الشواطيء ونقلها مسافة ٣ م من بداية الممشي.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظ صباح اليوم الخميس، بشواطيء كورنيش الإسكندرية بدءا من شاطيء المندرة وحتي منطقة بير مسعود ، وذلك للوقوف علي حالة الشواطيء قبل البدء في أعمال تنفيذ التطوير ورفع كفاءتها وإضفاء مظهر جمالي وحضاري عليها، وبحضور اللواء أحمد متولي السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، واللواء عادل سلامة رئيس حي المنتزة ثاني، واللواء خالد مرسي، رئيس حي المنتزة أول، والمهندس عبد الحكيم عبده رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، الدكتور صلاح هريدي أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بكلية الفنون الجميلة جامعة اﻹسكندرية.
الإسكندرية
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