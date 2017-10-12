400 مليون درهم إماراتى حجم أعمال ORG Logistics

شركات الشحن

الشركة تمتلك فروعًا فى مصر وهونج كونج وليبيا والعراق ومركزا رئيسيًا بدبي



المال - خاص



أعلنت شركة ORG Logistics العاملة في مجال الشحن والتى تأسست عام 2005، عن مشاركتها للعام الرابع علي التوالي في الدورة 37 من معرض جيتكس دبي الذي يعقد في الفترة من 8-12 اكتوبر الحالي.



أعرب محمد الجوهري الرئيس التنفيذي لشركة ORG Logistics عن سعادته بهذه المشاركة، مؤكدا أن شركته تحرص على التواجد في جيتكس دبي باعتباره منصة عالمية للشركات ولقاء العملاء، حيث تقدم ORG Logistics خدماتها للعملاء على مدار الساعة 24*7 وتتعاون مع كبرى شركات الطيران مثل مصر للطيران، فلاي دبي، الاماراتية، الطيران الروسي وغيرها ولديها قاعدة عريضة من العملاء في كل انحاء العالم ويأتي ذلك تتويجا لحصولها على المركز الاول العام الماضي كأفضل وكيل شحن.



وأضاف أن حجم الأعمال السنوى للشركة يتجاوز 400 مليون درهم إماراتى، حيث تمتلك عددا من الفروع على مستوى العالم منهم القاهرة، ليبيا، العراق، هونج كونج، بالإضافة الى المقر الرئيسي للشركة فى دولة الامارات العربية المتحدة.



وعن الخدمات التى تقدمها الشركة اوضح قائلاً: إن أبرز هذه الخدمات تمثل فى مجال الشحن والاستيراد والتصدير حيث تصل صادراتها شهريا لأكثر من 1000 طن لهونج كونج واوروبا واميركا، بينما وارداتها 900 طن لمنطقة الشرق الاوسط والمملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، مصر.



وأشار إلى أن ORG Logistics لديها ميزة تنافسية عن باقي الشركات في الوصول الى بعض الدول التى يوجد بها نزاعات مثل ليبيا والعراق واليمن وسوريا وغيرها علاوة على تواجدها فى كل دول العالم من خلال اسطول السيارات الذي يضم 35 سيارة مجهزة على اعلى مستوى وشركات الطيران التى تتعاون معها، حيث تمتلك قاعدة عملاء مثل امازون العالمية و iku دبي، سوبر ماستر في العراق، جيبال، وكلاء نوكيا وسامسونج، BIC في عمان، I2 وموبايل بلس في مصر والعراق في سوريا وغيرها الكثير.