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تأميـــن
جمعية الخبراء الاكتواريين تستعرض إدارة المخاطر لشركات التأمين
الخميس 12 أكتوبر 2017 01:52 م
بنك معلومات شركات التأمين
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بنك معلومات شركات التأمين
مروة عبد النبى
تعقد جمعية الخبراء الاكتواريين بمصر ندوة يوم 30 أكتوبر بمقر الاتحاد المصري للتأمين، لمناقشة الأوجه المختلفة لإدارة المخاطر فى شركات التأمين بشقيها الحياة والممتلكات والذى يعد مستحدثا بمصر والممتلكات ويستعرضها الخبيران الاكتواريان حسين عبدالغفار حسين وسارة إسماعيل.
وقال الدكتور حسين عبد الغفار الخبير الاكتوارى أن تطبيق Enterprise Risk Management (ERM) في شركات التأمين ضرورة للتعامل مع وإدارة المخاطر التي تواجهها شركات التأمين ومحاولة الحد من آثارها.
ومن المعروف أن مفهوم الـ ERM نشأ من خلال التطورات التي شهدها علم إدارة المخاطر خلال العقود القليلة الماضية كوسيلة لإدارة المخاطر في كافة المؤسسات سواء المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو غيرها وهي تعتمد بالأساس على نشر ثقافة إدارة المخاطر بين جميع العاملين بالمؤسسة ليدركوا أهمية إدارة مخاطر المؤسسة وأثر هذه المخاطر السلبي على نتائج أعمالها، وليصبحوا جميعاً أداة فعالة في إدارة مخاطر المؤسسة.
ولفت الى دور المتخصصين في تحديد وتحليل وتقييم وتقدير المخاطر وتحديد واختيار أفضل أساليب إدارتها بما يساهم في الحد من أي آثار ناجمة عن تحقق أي منها وكذلك الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي قد تواكب تحقق أي منها.
جدير بالذكر أن جمعية الخبراء الاكتواريين قد تأسست في عام 1999 برئاسة الراحل الدكتور فتحي محمد إبراهيم، وهي عضو في الاتحاد الدولي للخبرة الاكتوارية، وتهدف الجمعية بالأساس إلى تنمية وتطوير مهنة الخبرة الاكتوارية بمصر.
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