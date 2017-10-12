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استثمار
الأكاديمية الدولية: 700 قضية تحكيم كبدت المنطقة 20 مليار دولار
الخميس 12 أكتوبر 2017 01:46 م
محكمة القاهرة الاقتصادية
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محكمة القاهرة الاقتصادية
منى عبدالباري
قدرت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم حجم خسائر المنطقة العربية من قضايا التحكيم الدولي العام المالي الماضي بأكثر من 20 مليار دولار، تم سدادها على هيئة تعويضات في نحو 700 قضية أمام مراكز التحكيم الدولية الدولية، وذلك نتيجة الافتقار إلى الخبرات القانونية اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة في مختلف القطاعات القانونية، وبشكل خاص تلك المرتبطة بالقضايا الاستثمارية والاقتصادية مع الشركات العالمية.
وقال دكتور وليد عثمان رئيس الأكاديمية اليوم في كلمته بالمؤتمر المهني الأول للتحكيم في يوم انعقاده الأول بالقاهرة اليوم، إن الشركات العالمية تشترط اللجوء لمنصات التحكيم الدولية بسبب عدم ثقتها الكاملة بمراكز التحكيم العربية.
وأكد عثمان إن الخسائر الاقتصادية عربيا الناتجة عن قضايا التحكيم الدولية أحد الأسباب المعوقة للنمو الاقتصادي لعدد من دول المنطقة في ضوء في ضوء العجز الذي تسببه بموازانات هذه الدول .
يشار إلى أن المؤتمر المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر يستهدف النهوض بأدوات المحكمين العرب ونقل التوجهات العالمية الحديثة لتطوير المنظومة، كما يستضيف ورش عمل بمشاركة خبراء قانونيين من العديد من دول الوطن العربي منها مصر، والإمارات، والسعودية، والكويت، والأردن، والجزائر، والبحرين، والسودان، والمغرب، وتونس، وعمان، ولبنان.
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