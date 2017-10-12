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اقتصاد وأسواق
مؤتمر اقتصادي لوضع إستراتيجيات جذب الاستثمارات للعرب
الخميس 12 أكتوبر 2017 01:41 م
جامعة الدول العربية
أخر الأخبار
جامعة الدول العربية
محمد مجدي:
أعلن الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية بجامعة الدول العربية، أنه سيتم وضع آليات للتعامل مع مشكلات البطالة وخلق فرص العمل في الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية، وخاصة مصر لأنها من أكثر الدول تعدادا للسكان وتطوير وسائل التدريب المهني والتعليم التقني لتتوافق مع التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل العربية.
وأضاف - في تصريحات صحفية - أنه خلال اجتماعه مع فايز علي المطيري، رئيس منظمة العمل العربية بمقر المنظمة بمصر، أنه تم الاتفاق علي تفعيل البروتوكول الموقع بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة العمل العربية بدعم الصناعات الصغري والمتوسطة والحرف التقليدية للحد من البطالة، والعمل علي تعزيز دور منظمات أصحاب الأعمال في الدول العربية للنهوض بمجالات التشغيل والتنمية المستدامة.
وأشار إلي أنه سيتم عقد مؤتمر اقتصادي موسع خلال الفترة المقبلة لوضع إستراتيجيات لجذب الاستثمارات العربية والخارجية للاستثمار في المنطقة بهدف خلق الآلاف من فرص العمل لشباب الوطن العربي.
ولفت إلي أنه سيتم تطوير الإحصاءات والبيانات ودعم مراكز الإحصاءات الوطنية والقومية في الوطن العربي، وخاصة الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل العربية لتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيانات للمستثمرين.
جامعة الدول العربية
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