عمومية مطاحن الإسكندرية تبحث توزيع 25.2 مليون جنيه

مطاحن ومخابز الإسكندرية 66

مصطفى طلعت:



تناقش الجمعية العامة العادة لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، اليوم الخميس، تقرير مجلس إدارة الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي 2016-2017، بالإضافة إلى النظر في توزيعات الأرباح.



يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة قد اقترح سبتمبر الماضي، توزيع كوبون نقدي بقيمة 3.15 جنيه عن أرباح العام المالي المنقضي، بإجمالي توزيعات بقيمة 25.2 مليون جنيه.



وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 59.6 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017، مقابل 36.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.



ويبلغ رأسمال "مطاحن الإسكندرية" 164.4 مليون جنيه، موزعاً على 32.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.