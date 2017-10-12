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سيـــاســة
صبحى وحجازى يلتقيان رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي
الخميس 12 أكتوبر 2017 01:13 م
صبحى وحجازى 11
أخر الأخبار
صبحى وحجازى 11
بدور إبراهيم:
التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق أول ميخائيل كوستراكوس، رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.
تناول اللقاء العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء علي الارهاب في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها علي الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .
وأكد القائد العام علي عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع العديد من دول الاتحاد، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من التعاون المشترك في العديد من المجالات.
كما التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أول ميخائيل كوستراكوس، و تناول اللقاء تطورات الأوضاع علي الساحتين المحلية والدولية، وانعكاساتها علي الأمن والاستقرار فى المنطقة .
من جانبه، أكد رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي علي عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، مشيداً بما تبذله مصر من جهود للقضاء علي الإرهاب ، والمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات التي تشغل محيطها الإقليمي والدولي، بما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط .
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
القوات المسلحة
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