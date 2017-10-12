رجال الأعمال: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يقيد عملنا

محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين

❏ مستثمرون: يحد من الاستثمارات المتبادلة

❏ «المصرية البريطانية» تطالب بإعادة النظر فى القانون

❏ لجنة التضامن ترد: التطبيق هو الفيصل



ياسمين فواز ومنى عبدالبارى



تؤرق بنود ونصوص قانون الجمعيات الأهلية الجديد، جمعيات رجال الأعمال، مؤكدين أن بعض مواد القانون تقيد عملهم، المتعلق مباشرة بتنشيط، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، بينما ترى لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان -الجهة المصدرة للقانون- برئاسة عبد الهادى القصبى، أن الاعتراضات ليست فى محلها، طالما لم يطبق القانون بعد، وأن تطبيق القانون بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بها هو الفيصل.



قال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن الجمعية أعدت مذكرة تضمنت اعتراضات جمعيات رجال الأعمال، على القانون وتقديمها لوزيرة التضامن، باسمها واسم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وجمعية شباب الأعمال، مشيرًا إلى أنه يجب تعديل المواد محل الاعتراض.



ومن أبرز الاعتراضات التى تضمنتها المذكرة، حظر القانون الجديد على جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، وإبرام اتفاقيات تعاون مع منظمات مثيله من دول أخرى، إلا عقب الحصول على إذن من وزارة التضامن، خلال فترة زمنية 60 يوما، وحال عدم رد الوزارة خلال هذه الفترة يعتبر الطلب لاغيًا، بحسب يوسف.



ويقول إنه بموجب هذه الاتفاقات، عادة ما تنفذ استثمارات متبادلة، وزيارات تبادلية لوفود تجارية واستثمارية، متوقعا أن يؤدى هذا البند فى ظل البيروقراطية السائدة حاليا، وتباطؤ سير العمليات الحكومية للحد من الاستثمارات المتبادلة، والتأثير سلبا على النشاط التجارى المتبادل، بشكل غير مباشر.



ومن بين الاعتراضات التى تضمنتها المذكرة، المواد الخاصة بتخصيص دخل المؤتمرات، التى تنظمها جمعيات رجال الأعمال، للإنفاق على المؤتمرات نفسها، دون استفادة الجمعيات منها، ولفت يوسف إلى أن المؤتمرات إحدى مصادر الدخل اللازمة لتنمية الجمعيات المعتمدة فى تمويلها على مصادر ذاتية %100، تشمل الاشتراكات، وإيرادات هذه المؤتمرات، لافتا إلى أن تطبيق ذلك النص القانونى يحرم الجمعيات من فائض مادى مهم، يوجه للتنمية والتطوير.



وأشار إلى أن المذكرة شملت اعتراضات على خضوع هذه الجمعيات لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بمراقبة القوائم المالية، بدلا من وزارة التضامن فى السابق، وتحويل موعد العام المالى ليتوافق مع السنة الحكومية، من1 يوليو إلى 30 يونيو، بدلا من 1 يناير و 31 ديسمبر حاليا، واصفا ذلك بما يسمى «تأميم».



ويقول إنه من بين التعديلات المرفوضة فى القانون الجديد، تقليص نسبة تمثيل الجانب الأجنبى فى عضوية مجلس إدارة الجمعيات المصرية الأجنبية المشتركة، من %20 كحد أدنى فى مجلس الإدارة حاليا، إلى %10 فقط، من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغ 15 فردًا.



وقال إن ترتيب الجمعية المصرية لرجال الأعمال ترتب حاليا اجتماعا لاستضافة عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان منتصف أكتوبر الجارى، يضم ممثلين عن الجمعيات لمناقشة المواد محل الاعتراض، مستنكرا صدور القانون من البرلمان، وليس من وزارة التضامن رغم أنها الجهة المسؤولة عن ذلك.



قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه جاهز لشرح فلسفة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى أقره المجلس، وصدق عليه رئيس الجمهورية، لأى شخص أو جهة لديها تحفظات عليه، مضيفا: »مكتبى مفتوح للجميع للرد ونقاش أى ملاحظات خاصة بالقانون ».



وأبدى مهند خالد، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال اعتراضه على القانون، مصدقا على نفس الاعتراضات التى أبداها يوسف، وطالب خالد لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بإعادة النظر فى القانون نظر الأثر السلبى على جمعيات رجال الأعمال، فى ضوء القيود التى يفرضها.



وأشار القصبى فى تصريح لـ"المال» إلى أنه من الصعب الحكم على القانون، ما لم يدخل حيز التنفيذ، لعدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون بعد، قائلًا: «إذا كان هناك مشكلة فى القانون فإنها لن تظهر قبل تطبيقه أولا والنظر فى مدى صعوبة تطبيقه أو لا ».



وأوضح أن أى قوانين وضعيه قابلة للتعديل، متابعًا: «نحن كمجلس تشريعى لدينا إمكانية لإضافة وتعديل أى قانون، حال كان هناك مادة ستخدم المجتمع المدنى وتكفل حقوق البشر».

وردا على رفض البعض مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على موازنة جمعيات قطاع الأعمال، قال: «لماذا يعترض أصحاب تلك الجمعيات على مراقبة المركزى؟ رغم خضوع موازنة تلك الجمعيات لوزارة التضامن، يجب أن نتفق على مبدأ الشفافية على من يهمه الصالح العام، ويعمل فى النشاط الذى سبق وأعلن عنه، فى هذه الحالة لن يفرق معه من الجهة التى تراقبه».



ووافق رئيس الجمهورية، مايو الماضى، على قانون الجمعيات الأهلية، وسط اعتراضات واسعة من الجمعيات، لا سيما «الحقوقية» منها، كما قوبل بمعارضة حكومية، عبرت عنها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، التى قاطعت جلسات البرلمان خلال مناقشة القانون، بسبب تحفظها على بعض المواد الواردة به.



ويقوم مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، التى يجب أن تطلع عليها لجنة التضامن بالبرلمان قبل إقرارها، لا سيما أنها الجهة التى أعدت القانون وشاركت فى نقاشات حوله على المستوى الدولى.