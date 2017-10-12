هاني فرحات

❐ التضخم يبدأ الهبوط ..وتوقعات بملامستة مستويات 18 إلى %23



جهاد سالم



توقع محللون للاقتصاد الكلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى بين %4.5 و%4.8 خلال العام المالى 2017/2018، ورجح خبراء بنوك الاستثمار مواصلة مستوى التضخم لأسعار المستهلكين فى الهبوط التدريجى لتقترب من 18 إلى %23 خلال العام الجارى.



وتماشت توقعات محللى الاقتصاد مع تقرير آفاق الاقتصاد العالمى - الذى نشره صندوق النقد الدولى- أمس الأول والتى تضمنت توقعات بأن تصل نسبة النمو إلى %4.8، خلال العام المالى الجارى، مدعوماً بإصلاحات تستهدف تصحيح الاختلالات المالية والخارجية والتنافسية، وخلق فرص عمل، على أن يحقق %6 فى العام المالى 2021/2022.



وأشار تقرير الصندوق إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نمواً بالناتج المحلى الإجمالى بقيمة %4.1، خلال العام المالى 2016/2017، وفقاً للتقديرات الأولية.



وعلى صعيد موازٍ، أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم لأسعار المستهلكين خلال سبتمبر الماضى على أساس سنوى إلى %32.9، مقابل %33.2 خلال أغسطس.



وتوقع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أن تصل معدلات النمو الاقتصادى إلى %4.5 خلال العام المالى الحالى، مدعومًا بتحسن مرجح فى القطاع السياحى، وبعض الأنشطة الاستثمارية مع توافر العملة واستقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.



وقال أبوباشا إنه من المرجح أيضًا تراجع معدل التضخم حتى نهاية العام الجارى ليصل لنحو %21.



فى سياق متصل، توقع هانى فرحات، محلل الاقتصاد الكلى بشركة CI Capital، انخفاض معدل التضخم خلال نوفمبر المقبل لنحو %18، على أساس سنوى مع الأخذ فى الاعتبار المقارنة عقب تحييد التداعيات التى ألحقها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجى اعتبارًا من نوفمبر من العام الماضى.



وأشارت رضوى السويفى، محلل الاقتصاد الكلى بشركة فاروس، إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى بخصوص النمو الاقتصادى تتماشى مع توقعاتهم المسبقة، لافتة إلى أن بدء زيادة معدلات النمو من شأنها التأثير الإيجابى على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات مختلفة.



وقالت إن الفترة الماضية شهدت تحسنًا فعليًّا فى الاستثمارات الأـجنبية المباشرة فى قطاع البترول والتعدين، وعلى أمل أن تمتد تلك الاستثمارات للقطاع الصناعى الذى سيدعم مزيدًا من النمو، خاصة أن القطاع الصناعى به العديد من الميزات التنافسية المتعلقة بارتفاع معدلات الاستهلاك.



ونوهت رضوى السويفى بأن فاروس تتوقع أن يصل معدل التضخم نهاية العام الجارى إلى %23، ينخفض تدريجيا لما بين 18 إلى %20 بنهاية العام المالى الحالى، ومن ثم تصل إلى ما بين 12 إلى %14 بنهاية 2018.



يذكر أن عمرو الجارحى وزير المالية، صرح منذ نحو شهرين، فى مقابلة تليفزيونية، بأن مصر تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى ما بين 4.6 % إلى 4.8 %، فى السنة المالية 2017-2018.