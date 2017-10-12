جمارك بورسعيد تضبط كمية كبيرة من أسلحة الكتر

جمارك العين السخنة



مها أبوودن



تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (عمليات) بالمنطقة الشرقية برئاسة حلمى أبو الحسن، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكترات المحظور دخولها إلا بموافقة من مصلحة الأمن العام بالمخالفة لقانونى الجمارك الإستيراد والتصدير وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.



وقال بيان صادر عن الإدارة، إنه بناء على الإخبارية رقم 379 المقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى قطاع العمليات برئاسة حلمي أبو الحسن والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، باعتزام شركة للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة، تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لمعاينة مشمول الحاوية المسجل عنها البيان الجمركى 13402 لسنة 2017 بمجمع (85) مطور خارج الدائرة بجمارك بورسعيد، حيث تبين وجود 457 كرتونة بداخلهم 758400 قطعة من سلاح الكتر صناعة الصين و7788 طقم كتر كامل مزود بسلاح إحتياطى على كارت ورقى مخباة بداخل الطرود كراتين المفكات وغير مقر عنها بالمستندات.



وقرر جمال عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات الأمنية المختصة.