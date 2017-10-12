دايس للملابس الجاهزة

أحمد على



تعتزم شركة «دايس» للملابس طرح نحو 50 – %60 من أسهمها كحصة إضافية خلال شهر من الآن، وتنتظر بنك الاستثمار «هيرمس» – مدير الطرح – موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة.



قال فيكتور فخرى، عضو مجلس إدارة «دايس» للملابس الجاهزة، إن مساهمى الشركة الرئيسيين يدرسون الحصة النهائية المقرر طرحها، والتى من المقرر أن تدر حول 50 – %60 من إجمالى عدد أسهم الشركة البالغ 53 مليونًا بقيمة عادلة 30.9 جنيه للسهم.



وكانت «فاروس» قد حددت القيمة العادلة لسهم شركة «دايس» عند 30.9 جنيه، فيما أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة هذه القيمة منتصف سبتمبر الماضى.



يُذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتحديد نسبة الطرح فى السوق الثانوية، بحد أقصى %65 من أسهم رأسمال الشركة.



وأضاف فخرى، فى تصريحات لـ«المال»، أن حصيلة الطرح المزمع ستكون لصالح المساهمين أنفسهم، ولن يتم توجيهها فى تمويل استثمارات الشركة المختلفة، متوقعًا تنفيذ الطرح مطلع نوفمبر.



وأوضح أن شركته تعمل على إضافة خطوط إنتاجية جديدة بمصنع «كفر الدوار»، لافتا إلى تمويلها تلك التكاليف من خلال مواردها الذاتية.



وتعتزم «دايس» توجيه الزيادة الجديدة فى رأسمالها البالغة قيمتها 25 مليون جنيه، لتمويل خطة توسعية للشركة، عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة لمصنع كفر الدوار، ومصنعها نادين برنت للطباعة.



يُذكر أن الجمعية العمومية لـ «دايس» قد وافقت أغسطس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 28 مليون جنيه إلى 53 مليونًا، على أن يقتصر الاكتتاب لصالح 3 من المساهمين هم الشركة الوطنية للمنسوجات، وناجى سمير توما، وماجد سمير توما، وذلك بقيمة 14 مليون سهم، و5.5 مليون سهم، و5.5 مليون سهم بالترتيب.



وكانت «دايس» قد تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة فى مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة %56، لتصل إلى 512.722 مليون جنيه، مقارنة بـ 327.260 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى.



كما سجلت «دايس» طفرة فى صافى أرباحها، خلال الفترة نفسها لتصل إلى 95.245 مليون جنيه، مقارنة بـ 4.514 مليون فى النصف الأول من العام الماضى.



وتأسست دايس 1997، بغرض تصنيع الملابس الجاهزة، واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، والماكينات، والمعدات، وقطع الغيار، والتصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة.



ويتبع «دايس» نحو 9 شركات، منها الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، وشركة مصنع إسكندرية للملابس الجاهزة، بنسبة مساهمة %95 فى كل منها، وشركتا ماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو والجاهز المملوكتان لها بالكامل، وشركة الصباغون المتحدون بنسبة مساهمة %82.60، وتكستيل برنت بلس، بنسبة مساهمة %75.99، والمصرية للتصنيع وتجارة الملابس بنسبة مساهمة %100، وآرت لاين للتجارة والتوكيلات بنسبة مساهمة %60.