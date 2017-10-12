أكرو مصر تستكمل إجراءات قيد أسهم زيادة رأس المال

مصطفى طلعت

قالت شركة أكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية أنها تستكمل باقي الإجراءات المطلوبة لقيد أسهم زيادة رأسمالها من الهيئة العامة للإستثمار.

وذكرت الشركة، رداً على إستفسارات البورصة عن أسباب تأخر قيد الزيادة، إنها سلمت الهيئة العامة للرقابة المالية المستندات المطلوبة لقيد الأسهم المذكورة، وفي انتظار الموافقة.





وأشارت "أكرو مصر" إلى أنها ستقدم المستدات الخاصة بقيد أسهم الزيادة للبورصة فور الانتهاء من استكمالها من هيئة الاستثمار وموافقة الرقابة المالية.





وخاطبت لجنة القيد بالبورصة 8 شركات، منها "أكرو مصر"، لسرعة قيد أسهم الزيادة وموافاة البورصة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بمبررات التأخير عن إجراءات القيد.





ويبلغ رأسمال "أكرو مصر" 110.10 مليون جنيه موزعا على 11 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.



