الإسكان: تخصيص أرض لإنشاء مدرسة دولية بسوهاج الجديدة





بدور إبراهيم





وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض بمساحة (12459.29م2) بنشاط مدرسة، بمنطقة المعاهد والجامعات بمدينة سوهاج الجديدة، لشركة الأهرام للتكنولوجيا والخدمات التعليمية لإنشاء مدرسة دولية وتعليم خاص لجميع المراحل التعليمية بملحقاتها بنظام الشراء، على أن يتم العرض على اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.

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صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مضيفاً أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على تخصيص قطعة أرض بمساحة 75000م2 بمدينة قنا الجديدة، وذلك لشركة الكرنك للعلوم والتكنولوجيا، لإقامة مشروع جامعة خاصة، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد المعاملة المالية طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وأن يكون أسلوب السداد كالتالي: سداد مقدم 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقي المبلغ على 7 سنوات (أقساط سنوية محملة بالأعباء على أن يكون القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم)، بشرط التزام الشركة بالتعهد المُقدم بقيامها بزيادة رأس المال المرخص به من 25 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 2.5 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه على أن يتم استدعاؤه (سداده) خلال سنوات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الجامعة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: وافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة 48 وحدة سكنية بالحي السكني الثاني عشر بمشروع الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، للحالات الملحة والحرجة ومن لا مأوى لهم، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة لهذا الغرض، بعد عمل البحث الاجتماعي اللازم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون التخصيص بنظام مقابل الانتفاع الشهري، طبقاً للقيمة التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة، وتستكمل باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



وأضاف وزير الإسكان: تمت الموافقة أيضا على تجديد مدة مقابل الانتفاع لـ85 محلاً تجارية، بالسويقة الأولى والثانية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، لمدة 3 سنوات أخرى، على أن يتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع لفترة التجديد من خلال اللجنة المختصة بالتسعير، ويتم تقسيط المبالغ المستحقة على هذه المحال والمحددة من قبل اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (33) فى 27/4/2017، مع الالتزام بسداد 25%، محملة بالأعباء فوراً وتقسيط الباقي على مدة 3 سنوات بأقساط شهرية محملة بالأعباء، وبما لا يخل بالتزامهم في سداد قيمة مقابل الانتفاع لفترة التجديد، على أن تسرى هذه الموافقة على المحال التي صدر لها رخص تشغيل، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



وأوضح الوزير، أن المجلس وافق على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى إقامة للطلاب بمدينة طيبة الجديدة يسع (400) طالب، وكذا تخصيص الكافيتريا الموجودة بالموقع لتكون مبنى مطعم للطلبة، وجاءت الموافقة على زيادة المساحة السابق تخصيصها (1500م2) بجلسة مجلس إدارة الهيئة رقم (93) بتاريخ 24/5/2016 لتصبح بمساحة (4563م2) بمركز خدمات الحى السكنى الأول بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإنشاء مبنى إقامة لطلاب مدرسة المتفوقين، بالنموذج المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم بمساحة (1815م2) وبما يحقق نسبة بنائية (F.P) 40% وبارتفاع (أرضى + 4 أدوار) وطبقاً لقيود الارتفاع بالمنطقة، مع الالتزام بالحد الأدنى للردود داخل قطعة الأرض (أمامى 5م، خلفى 4م، جانبى 3م) وعلى أن يتم الحصول على موافقة الجهات المعنية على نقل الأصول واستكمال باقى الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011، وبالنسبة لطلب تخصيص مبنى المطعم للطلبة، فإنه يمكن تخصيص إحدى الوحدات التجارية القائمة المواجهة للأرض المخصصة لمبنى الإقامة بمقابل الانتفاع، وطبقاً للقواعد المعمول بها لاستغلالها كمطعم بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بمبنى الإقامة على أن يتضمن النشاط المطلوب.