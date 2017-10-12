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بورصة وشركات
شعبة الأوراق المالية تطالب بتعديل قرار إنشاء صندوق حماية المستثمر
الخميس 12 أكتوبر 2017 10:22 ص
عوني عبد العزيز
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عوني عبد العزيز
أحمد على
تعتزم شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، المطالبة بتعديل قرار رئيس الوزراء الخاص بإنشاء صندوق حماية المستثمر.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس ادارة الشعبة، إن توصيف الصندوق بأنه مؤسسة غير هادفة للربح، يمنع توزيع أرباحه على أعضائه، وهو أمر غير مبرر، ويُحمل شركات السمسرة تحديدًا أعباء مالية إضافية، رغم معاناتهم من انخفاض قيم التداولات والسيولة بالبورصة.
وأضاف فى تصريحات لـ «المال»، أن الشعبة ستطالب أيضا بتعديل لائحة النظام الأساسى للصندوق، بهدف الاستفادة من حجم أمواله المتاحة.
كان صندوق حماية المستثمر، قد توقف خلال العام الماضى عن صرف أرباح لأعضائه – شركات السمسرة وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار – بناء على توصيات الهيئة العامة للرقابة المالية، التى أكدت فى وقت سابق، أن تعديلات قرار إنشاء الصندوق الصادرة فى 2014، تصف الصندوق بأنه جهة غير هادفة للربح، ومن ثم لا يحق لها توزيع أرباح.
من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن التعديل يقع ضمن اختصاصات رئيس الوزراء، ولكن يجب رفع الأمر أولا لوزارة الاستثمار، لتقوم من جانبها بمخاطبة رئاسة الوزراء.
وأضاف أن البورصة مستعدة للتعاون مع شعبة الأوراق المالية، ومجتمع سوق المال، فى مطلب التعديل.
ويسمح النظام الأساسى للصندوق الذى تم تعديله فى يونيو 2016 الماضى، لإدارته باستخدام جزء من أمواله، بما لا يتعدى %1 من رأس المال، فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر، وتوعية المتعاملين فى السوق، وتحقيق الوقاية السابقة، وبلغت حجم أموال الصندوق مطلع 2017 الجارى، ما يقرب من 2 مليار جنيه.
شريف اسماعيل
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