التموين تسمح لشركات سكر البنجر بحرية التسعير

حسن كامل

❏ كامل: الوزير ثبت الأسعار لمواجهة الارتفاع الجنونى.. وفرض رسوم إغراق له اعتبارات معقدة



أحمد عاشور



سمح الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لشركات بنجر السكر التى تساهم فيها الدولة، بطرح إنتاجها للتجار دون التقيد بالتسعير الذى وضعه منذ مايو 2017 بواقع 9000 جنيه للطن، ثم خفضه إلى 8500، على أن يصل للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للكيلو.



قال المهندس حسن كامل، رئيس شركة النوبارية للسكر، إن وزير التموين استجاب أمس لمقترحات ومطالب الشركات، وسمح لها بمرونة تسعير منتجاتها، بما يمكنها من منافسة نظيرتها الخاصة، لافتاً إلى أن تلك الاستجابة ستسهم فى حل أزمة تكدس المخزون لدى الشركة.



يذكر أنه منذ سبتمبر الماضى، تلتزم شركات السكر الحكومية «النوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم» ببيع إنتاجها بسعر 8500 جنيه للطن، وتحويل 500 جنيه عن كل طن يباع لصالح صندوق موازنة الأسعار.



وأضاف كامل لـ«المال» أن الشركات يمكنها الآن بيع الطن بسعر 8000 جنيه للتجار بحد أدنى فى الوقت الحالى، مع عدم التقيد بتوريد أى مبالغ لصندوق الوزارة، إلا فى حال ارتفاع البيع على هذا السعر، فعلى سبيل المثال لو تم بيع الطن بـ8300 تحصل الشركة على 8000 فقط ويورد الباقى للصندوق.



يشار إلى أن الأموال التى توردها شركات بنجر السكر لصندوق وزارة التموين، يتم استغلالها فى تمويل تعاقدات الاستيراد اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.



ومن المتوقع - طبقًا للأسعار الجديدة - أن ينخفض سعر السكر للمستهلك إلى 8.5 – 9 جنيهات، بدلاً من 9.5 فى الوقت الحالى.



وأكد كامل أن طلب «النوبارية للسكر» حرية التسعير لا يعنى انتقاد الشركة لقرار وزير التموين السابق، مشيرا إلى أنه كان يستهدف الحد من الارتفاع الجنونى لأسعار السكر التى شهدتها السوق، حتى تجاوز سعر الكيلو 16 جنيها.



وأضاف أن السكر يعد من أكثر السلع التى لا يمكن توقع أسعارها، لارتباطه بالسوق العالمية وسعر الدولار والبترول سواء فى مصر أو الأسواق الخارجية.



وانفردت «المال» أمس بالكشف عن تفاقم الأزمة لدى شركة النوبارية، والتى تعانى من تكدس 60 ألف طن سكر فى المخازن، بعد المنافسة الشديدة التى تعرضت لها من القطاع الخاص، وهو ما لقى استجابة من وزير التموين على الفور.



وذكر كامل أن شركات بنجر السكر جددت مطالبها بضرورة فرض رسوم حمائية على السكر المستورد من الخارج نظراً لانخفاض الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس القرار فى ضوء عدة اعتبارات معقدة، من بينها التزامها بالاتفاقيات الدولية ومراعاة عدم ارتفاع السعر للمستهلكين، أما دور الشركات فيقتصر على الدفاع عن مصالحها.



وتتخوف شركات بنجر السكر من عجزها عن بيع إنتاجها، مثلما حدث فى 2015، حين تكدس أكثر من مليون طن فى مخازن الشركات لانخفاض الأسعار العالمية.