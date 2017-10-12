EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28
الخميس 12 أكتوبر 2017 09:48 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
المال - خاص
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.
وقالت الهيئة، في بيان، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والغربية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فالرياح شمالية غربية ويصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما عن حالة البحر الأحمر فالرياح شمالية غربية وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 28
الإسكندرية 21 26
مطروح 19 26
بورسعيد 21 26
دمياط 21 26
بلطيم 21 26
الإسماعيلية 19 29
السويس 20 29
العريش 17 28
نخل 11 26
طابا 16 26
الطور 19 27
مرسى علم 23 30
الغردقة 21 30
شرم الشيخ 24 30
رفح 16 26
كاترين 11 27
سيوة 15 28
المنيا 18 29
الفيوم 18 28
رأس سدر 20 28
أبوسمبل 19 34
وسط الدلتا 19 28
أسيوط 16 29
سوهاج 19 30
الأقصر 18 34
أسوان 20 34
شلاتين 22 31
حلايب 24 30
الوادي الجديد 27 41
قنا 18 33
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا