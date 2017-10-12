الجيش التركي يقيم نقاطا عسكرية شمالي إدلب

عملية عسكرية برية على غزة

سكاي نيوز عربية



أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بأن الجيش التركي أقام أربع عشرة نقطة آمنة شمالي غرب محافظة إدلب السورية.



وقالت مصادر تركية إن الجيش التركي بدأ عمليات الاستطلاع والكشف جواً فوق منطقة عفرين، شمال غرب حلب وذلك باستخدام طائرة مسيّرة عن بُعد.



وقد دفعت أنقرة بمزيد من التعزيزات العسكرية، إلى الحدود مع محافظة إدلب، تمهيدا للدخول إلى المحافظة لتطبيق اتفاق التهدئة، الموقع في أستانة.



وبدأت تركيا مؤخرا عملية عسكرية بطول حدودها مع محافظة إدلب شمال غربي سوريا، التي يسيطر عليها مسلحون تابعون لتنظيم لقاعدة، من أجل "تعزيز منطقة تهدئة".