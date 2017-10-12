درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12-10

درجات الحرارة اليوم

المال خاص



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، طقسا معتدلا شمالا حتى شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول اليل مائل للبرودة فى آخره.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين أما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 20 28



وسط الدلتا 19 28



الاسكندرية 21 26



بلطيم 21 26



مطرح 19 26



السلوم 15 24



سيوة 15 28



بروسعيد 21 26



دمياط 21 26



العريش 17 28



رفح 16 27



الاسماعيلية 19 29



السويس 20 29



رأس سدر 20 28



نخل 11 26



نويبع 22 29



طابا 16 26



كارتين 11 27



الطور 19 27



شرم الشيخ 24 30



الغردقة 21 30



مرسى علم 23 30



الفيوم 18 28



بنى سويف 18 28



المنيا 18 29



اسيوط 16 29



سوهاج 19 30



قنا 18 33



الاقصر 18 34



اسوان 20 35



ابو سمبل 19 34



الوادى الجديد 21 30



شلاتين 22 31



ابو رماد 23 31



راس حدربة 23 30



حلايب 24 30