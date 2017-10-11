طرح 3 مناقصات عامة بالمنيا وطيبة الجديدة

جهاز المنيا الجديدة

المال– خاص



يطرح جهازى المنيا الجديدة وطيبة الجديدة مناقصتين عامتين بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد خلال الشهر الحالى.



وأعلن جهاز المنيا الجديدة عن طرح مناقصتين الأولى أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الحي الثالث بالمدينة، وتعقد جلسة الاستفسارات فى 22 أكتوبر وفض المظاريف الفنية 5 نوفمبر، الثانية أعمال رفع كفاءة الطريق القديم ورفع أعمدة الإنارة ووضعها بالجزيرة الوسطى من بداية مدخل المدينة (قرية الشرفا) اتجاه القاهرة وحتى مدخل المدينة (إدارة المرور) وتعقد جلسة الاستفسارات 23 أكتوبر وفض المظاريف الفنية 6 نوفمبر.



بينما أعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة طرح أعمال تنفيذ شبكات الري الرئيسية لمنطقة الإسكان الاجتماعي مرحلة أولى بمساحة (480) فدانا بالمدينة وتعقد جلسة الاستفسارات 23 أكتوبر وفض المظاريف الفنية 6 نوفمبر.