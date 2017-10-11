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بورصة وشركات
مكاسب 5 بورصات عربية بقيادة الدوحة و أبوظبى
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 08:56 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة بورصتى الدوحة و أبوظبى مدعومة باتجاه صعودي في البورصات العالمية.
وهبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها السعودية بسبب خسائر شركات التأمين.
وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بحوالى 1 % ليتجاوز8334 نقطة لتواصل الأسهم القطرية انتعاشها اليوم ليحقق مكاسب لأربع جلسات متتالية وقفز سعر سهم بنك الدوحة 3.4 % .
وصعد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 1 % ليصل إلى 4515 نقطة مع صعود سعر سهم شركة دانة غاز 2.5 % وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.8 % ليزداد إلى 3638 نقطة بفضل ارتفاع سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.4 % .
وكسب أيضا مؤشر بورصة الكويت أكثر من 0.2 % ليسجل إلى 6626 نقطة بينما تقدم مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.3 % ليستقر عند 1275 نقطة.
وهوى مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 2.2 % لينزل إلى 6890 نقطة وتراجعت أسعار أسهم 32 من 33 شركة تأمين مدرجة في المملكة وانخفضت أسهم العديد من تلك الشركات بأكثر من 7 % .
وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 13816 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة حديد عز 3.8 % ليصل إلى 17.27 جنيه مصري بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بسنسبة طفيفة أيضا بلغت حوالى 0.2 % ليستقر عند 5122 نقطة .
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