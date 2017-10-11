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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 630 جنيها
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 08:44 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمرسالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء، بنهاية التعاملات المسائية تراجع بنحو جنيهين للجرام وذلك على تحرك سعر الأوقية عالميا للانخفاض.
وقال الدكتور وصفي، أمين واصف، رئيس شعبة الذهب، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو جنيهين ليسجل 630 جنيها للجرام مقابل 632 جنيها أمس.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 540 جنيها للجرام.
وأشار إلى تراجع عيار 24 ليسجل اليوم 720جنيها للجرام، مقابل 722 جنيها أمس.
فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل نحو 5025 جنيها بدلا من 5057، وسجلت الأوقية 1290 دولار بدلا من 1293 دولارات
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