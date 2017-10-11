4 شركات مطاحن ترد على منظومة السلع التموينية

المطاحن

رجب عزالدين



قالت شركات مصر العليا وشرق الدلتا ومصر الوسطى وغرب الدلتا للمطاحن، اليوم الأربعاء، إنها مازالت تجرى عمليات محاسبية فى القوائم المالية للربع المنتهى 30 سبتمبر الماضى لبيان تأثير القرار الجديد لهيئة السلع التموينية بخصوص أجرة طحن القمح ومخلفات النخالة.



جاء ذلك فى سياق الرد على استفسارت البورصة بخصوص التأثيرات المتوقعة للمنظومة الجديدة التى وضعتها هيئة السلع التموينية بخصوص أجرة الطحن ومخلفات النخالة.



وأخطرت وزارة التموين والتجارة الداخلية شركات المطاحن الحكومية فى أغسطس الماضى ببنود المنظومة الجديدة لطحن القمح، والتى تتضمن تحديد أجرة طحن الطن الواحد بسعر 500 جنيه، بجانب تحويل جميع مخلفات الطحن «النخالة» لصالح الوزارة لتتولى بيعها.



وقالت شركة مطاحن مصر العليا إن تأثير هذا القرار سيظهر من خلال نتائج أعمال الشركة بالمركز المالى المنتهى 30 سبتمبر 2017.



وأشارت إلى إن مبيعات النخالة بلغت 21% من إجمالى مبيعات الشركة لتصل إلى 231 ألف طن بقيمة 656 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/2017.وفقا لبيان للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.



أما شركة مطاحن شرق الدلتا فقالت إن تأثير هذا القرار ستظهر آثاره عند الانتهاء من أعمال الربع الأول من العام المالى 2017/2018 علما بأن إجمالى مبيعات النخالة الخشنة عن العام 2016/2017 نحو 20% من اجمالى مبيعات الشركة بنحو 196 ألف طن.



وقالت الشركة إن الاتفاق الجديد يتضمن أجرة طحن بقيمة 500 جنيه للطن المحطون شاملة ضريبة القيمة المضافة و145 جنيه أخرى نظير تعبئة وتغليف وتحميل طن النخالة و10% عمولة تسويق النخالة من صافى ايرادات بيعها .



وقالت شركة مطاحن مصر الوسطى إن تأثير القرار سيظهر بعد اجراء المطابقة مع هيئة السلع التموينية عن الفترة المالية 1 يوليو 2017 وحتى 30 سبتمبر الماضى .



وبلغت مبيعات النخالة الخشنة 202 ألف طن خلال العام 2016-2017 بقيمة اجمالية 562 مليون جنيه والتى تمثل نسبة 20% من إجمالى مبيعات الشركة.



وقالت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا إن مبيعات النخالة الخشنة خلال العام المالي 2016-2017، بلغت نحو 20% من قيمة المبيعات بواقع 292 ألف طن.



وأضافت فى بيان للبورصة "إن قيمة ناتج النخالة الخشنة يوجه لصالح هيئة السلع التموينية بدلا منها وذلك مقابل حصولها علي 10% من صافي إيراد بيع النخالة، و500 جنيه أجرة طحن لكل طن من هيئة السلع التموينية، بالاضافة الي 145 جنيه عن كل طن نخالة مباعة مقابل مواد تعبئة وتغليف."



يُشار إلى أن «التموين» كانت تسدد 112 جنيهًا للشركات مقابل طحن الطن، إلا أنه تم تغيير العمل بهذا الأسلوب وإعداد منظومة جديدة منذ 3 سنوات، سمحت للمطاحن بحرية التصرف فى المخلفات بدلًا من تحصيل تكاليف الطحن.



وتوجد 7 شركات للمطاحن تتبع وزارة التموين، تطحن 7.5 مليون طن قمح سنويًّا، هى: الإسكندرية، شرق الدلتا، ووسط وغرب الدلتا، مصر العليا، مصر الوسطى، جنوب القاهرة والجيزة، وشمال القاهرة، وقاربت إيراداتها نحو 10 مليارات جنيه خلال العام المالى.



