وكلاء يغازلون السوق المحلية بالسيارات الكهربائية

سيارات كهربائية

رأفت مسروجة: لن تظهر بمصر قبل 7-10 سنوات



أحمد شوقي



أقدمت العديد من الشركات على الدفع بطرازات كهربائية بأجنحتها خلال انعقاد فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 خلال سبتمبر الماضي.



من بين هذه الشركات جي بي أوتو غبور التي دفعت بهيونداي أيونيك ضمن جناح العلامة الكورية وشركة نيسان إيجيبت التي دفعت بنيسان GT-R والمجموعة البافارية للسيارات التي دفعت بالسيارة الكهربائية BMW i3.





** ليس قبل 5 سنوات



يقول مصدر بشركة "غبور أوتو" إن الدفع بهيونداي أيونيك على هامش المعرض كان لمجرد التعريف بالسيارة فقط.



واستبعد طرح سيارات كهربائية في مصر قبل 5 سنوات من الآن؛ نظرًا لعدم توفر البنية التحتية اللازمة لتشغيلها فضلًا عن الثقافة العامة لدى العملاء التي تفضل السيارات المعروفة والتي تم تجريبها بالفعل.



ويتوافر من هيونداي أيونيك في الأسواق العالمية 3 فئات الأولى فئة "هايبرد" المزودة بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة 105 حصان يتصل معه محرك كهربائي يولد قوة 35 حصان، لتبلغ إجمالي قوة المحركين معاً 140 حصان و 265 نيوتن.متر. أمال الفئة الثانية فهي هيونداي ايونيك إلكتريك الكهربائية والتي تولد قوة 120 حصان و 295 نيوتن.متر، والفئة الثالثة هي: - هيونداي بلج ان هايبرد.



وكذلك استبعد مصدر بالمجموعة البافارية للسيارات طرح طرازات كهربائية في مصر قريبًا؛ مبررًا هذه الخطوة بغياب البنية التحتة اللازمة لهذه الخطوة. والسيارة BMW i3 مزودة بمحرك 2 سلندر وقود و محرك كهربائي 33 كيلو وات، وينتج قوة 170 حصان وعزم الدوران 250 نيوتن. متر.



** للمشاهدة



أما نيسان إيجيبت فشاركت على هامش "أوتوماك فورميلا" بنيسان GT-R المزودة بمحرك توربيني مزدوج سداسي الاسطوانات، ونظام دفع رباعي؛ لكن الشركة لم تعلن أيضًا عن موعد لطرح هذه السيارة فعليا في السوق المحلية لتكتفي فقط بعرضها للمشاهدة.



ومن جانبه قال محمد فرج رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب وكيل زوتي إن شركته مستعدة لطرح السيارات الكهربائية في السوق المحلية حينما تكون السوق مؤهلة لذلك من حيث البنية التحتية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتسيير هذه السيارات بالطرق المصرية خاصة المتعلقة بمحطات الشحن.



واضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شركته الرامية إلى طرح الموديلات والطرازات الملائمة للسوق المحلية بالشراكة طويلة المدى مع شركة زوتي أوتو العالمية.



ودشنت مجموعة IFG جروب طرازات العلامة التجارية الصينية زوتي في مصر على هامش مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017؛ حيث تقدمت بـ 4 سيارات جديدة للسوق المحلية.



** خطوة مستبعدة



وتوقع اللواء رأفت المسروجة ظهور السيارات الكهربائية في مصر بعد مرور ما يتراوح بين 7 و10 سنوات من الآن مستعبدًا اتخاذ الوكلاء هذه الخطوة قبل ذلك نظرًا لارتفاع أسعار هذه السيارات وعدم توفر البنية التحتية اللازمة لتسيير هذه السيارات بمصر فضلا عن مراكز خدمات ما بعد البيع.



ولفت إلى الحاجة لضخ استثمارات كبيرة لتوفير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بحيث توفر منافذ الشحن خاصة في المحافظات النائية وبالقرب من القرى السياحية في مرسى مطروح والغردقة موضحا أن شحن هذه السيارات يشتغرق وقتًا طويلًا مقارنة بعمليات التموين بالبنزين أو السولار.



وأشار إلى أن بعض الدول تتجه لحظر سير السيارات التي تعمل بالديزل أو البنزين خلال فترة زمنية محددة متوقعًا أنه بحلول 2040 سيفوق عدد السيارات الكهربائية في العالم 70% من عدد السيارات الإجمالي لافتًا إلى أن هذه التحول يحدث تدريجيًا.



ولفت إلى أن التطورات العالمية تستغرق مدىً زمنيا أطول حتى تصل إلى سوق السيارات المصرية.

