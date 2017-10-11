393 مليون جنيه قيمة السيارات المستوردة ببورسعيد

سيارات مستعملة

مها أبوودن



أفرجت إدارة سيارات الركوب، بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد، خلال شهر سبتمبر 2017 عن 274 سيارة ركوب (ملاكى) موديلات وسعات لترية ومناشئ مختلفة، و824 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة، و388 بيان جمركى ترانزيت بقيمة إجمالية 235 مليونًا و320 ألفًا و805 جنيهات.



وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 40 مليونًا و293 ألفًا و181 جنيهًا، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 18 مليونًا و809 آلاف و325 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 59 مليونًا و102 ألف و507 جنيهات.



وبلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها بمجمع سيارات النقل والمعدات، 41 بيان جمركى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية )، بقيمة إجمالية 12 مليونًا و957 ألفًا و940 جنيهًا.



وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 831 ألفًا و822 جنيهاً، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 2 مليون و76 ألفًا و217 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 2 مليون و908 آلاف و39 جنيهاً.



وعلى جانب آخر، بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات، 626 بيان جمركى بقيمة إجمالية 144 مليونًا و851 ألفًا و898 جنيهاً.



كما بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 8 ملايين و360 ألفًا و491 جنيهاً، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 17 مليونًا و880 ألفًا و724 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 26 مليونًا و241 ألفًا و216 جنيهًا.



وقامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة، خلال الفترة نفسها بمبلغ 971 ألفًا و166 جنيهًا.



وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد، 393 مليونًا و130 ألفًا و643 جنيهًا.



ويبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عنها 49 مليونًا و652 ألفًا و467 جنيهًا، وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 38 مليونًا و766 ألفًا و297 جنيهاً.



ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، 88 مليونًا و418 ألفًا و734 جنيهًا.