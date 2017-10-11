مزارع وطنية

ضمن مشروع ضخم



الصاوي أحمد



استمرت لليوم الثالث فعاليات المؤتمر الدولي لصناعة الدواجن، فى دورته السادسة تحت عنوان (صناعة الدواجن فى مصر الواقع والتحديات والحلول).



المؤتمر الذي انطلق في الفترة من 9 وينتهي 13 أكتوبر الجاري، تنظمه مجموعـــة شركات دواجن الوطنية مصر، بحضور كبار المستثمرين والمربين فى القطاع الداجنى والبيطرين فى مصر والشرق الأوسط وأوروبا.



وأكد عبدالله بن سعود أبو حيمد الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات دواجن الوطنية مصر أن الشركة تعمل فى مصر منذ عام 1985 بمشروع تكامل داجني يعد الأضخم باستحواذ يزيد عن نسبة 45 % من الحصة السوقية.



وأوضح أن هذه الخطوة انطلاقا وامتدادا لمجموعة شركات دواجن الوطنية المملكة العربية السعودية، والتي تعد من الشركات العملاقة فى صناعة الدواجن فى مصر والشرق الوسط، والتي أسست عام 1977 في المملكة العربية السعودية على يد الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي .



وأضاف "أبو حيمد": "تعقد الشركة مؤتمرها العلمى السنوىليكون فرصة للتواصل بين المربين وخبراء الصناعة فى مصر والعالم، للتعرف على أحدث المعايير العالمية لكل مراحل الانتاج والأمن الحيوى فى المزارع وأسس وأساليب التغذية السليمة وتكنولوجيا إدارة المزارع فضلا عن المحددات التحصينية".



شارك فى فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدكتور طارق مصطفى إستشاري التغذية من جامعة ABC بكندا الذى تحدث عن التغذية المثلى للدواجن خلال فترات النمو لزيادة الأنتاج ومعايير التركيبات العلفية الفاعلة.

كما قدم كل من المهندس حسام عمرو ، أدواردو كوستا ، ماثيو ويلسون ، أندري ديريكس ، إدواردو ديهل ، أندريا بيتسابيوكا كبار المتخصصين بشركة COOB العالمية ، الجديد فى أساليب التغذية والأمن الحيوى والرعاية البيطرية وتربية الأمهات والجدود التفريخ والتهوية.



وفِي ختام الْيَوْمَ الأول للمؤتمر عرض المهندس علاء درويش رئيس القطاع الداجني بالشركة حجم استثمارات القطاع لاسيما فى الخمس سنوات الأخيرة.



واستعرض دوريش ما تضمنته تلك الاستثمارات من نجاحات على الصعيد الفني والإنتاجي وحجم التوسعات في القطاع الداجني برمته بالإضافة إلى الرد على استفسارات المربين في عدة محاور أهمها اساسيات رعاية وتغذية الأمهات .



كما استعرض المهندس، سامي قنديل مدير شركة الجدود في مستهل اليوم الثاني من فاعليات المؤتمر تطور قطاع الجدود بالوطنية وماوصلت إليه من أرقام قياسية مع شركائها من شركة COBB العالمية.



كما تطرق الي أهمية التطعيمات والتحصينات لحماية الدواجن من الأمراض والأخطاء الشائعة التى يقوم بها المربين .



