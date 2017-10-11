بدء التحقيق مع 30 من حملة الماجيسيتر والدكتوراة

محاكمة

إيمان عوف



بدأت نيابة قصر النيل، التحقيق مع 30 من حملة الماجيسيتر والدكتوراة، المقبوض عليهم -أمس- أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، للمطالبة بتنفيذ وعود رئيس مجلس الوزراء بتعيينهم ومساواة الدرجة الوظيفية.



وقال أحد منسقي رابطة حملة الماجيسيتر والدكتوراة، في تصريحات لـ"المال"، إن رئيس الوزراء أصدر قراراً سابقاً بتعيين دفعات 2012 وحتى 2015 في الجهات الحكومية، وأرسل جهاز التنظيم والإدارة خطابًا لمجلس الوزراء يفيد وجود درجات وظيفية شاغرة بالجهات الحكومية، وأن التعيين يتطلب قرارًا بموافقة المجلس، الذي لم يصدر قرارا بالتعيين حتى الآن، بل تعامل لجميع معهم بمنتهي العنف، وقاموا باعتقالهم العديد من المرات دون مراعاة أنهم بذلوا عمراً كاملاً في الحصول على الدرجات التعليمية التي حصلوا عليها.



كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 30 من حملة الماجيستير والدكتوراة -أمس- أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، للمطالبة بتعيينهم وتنفيذ وعود رئيس الوزراء.



وتم تحرير محاضر للمتظاهرين دون إخطار، وتعطيل المرور والتعدي على قوات الشرطة.



وقال آخر من منسقي حملة تعيين الماجستير والدكتوراه، إنهم دخلوا في مفاوضات منذ 8 أشهر مع مجلس الوزارء، ووزارة التخطيط وجهاز التنظيم والإدارة، موضحًا أن مطلبهم الرئيسي هو التعيين.



وأضاف أنهم حصلوا على موافقات لتعيينهم من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ولم يتبق سوى موافقة مجلس الوزراء، بحسب قولهم.



وتابع أن دفعتهم لها المركز القانوني نفسه بآخر دفعة تم تعيينها بالفعل وهي دفعة 2014، لافتًا إلى أن وزير قطاع الأعمال وعدهم بتوفير وظائف وذلك لم يتم حتى الآن.