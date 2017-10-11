برلماني: التخبط يهدد مصير طلاب مدارس المعاهد القومية

ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص مشكلات المدارس التابعة للمعاهد القومية.





وصرح فؤاد بأن أبرز الشكاوي التي وردت إليه من جانب عدد كبير من أولياء الأمور والعاملين ببعض تلك المدارس تبلورت في تدهور المستوى التعليمي بشكل كبير، خلال فترة زمنية قصيرة، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر مدارس (الليسيه)، وعنهم مدرسة ليسيه الحرية بالهرم كمثال حي.

وقال فؤاد إنه ارتفعت في الآونة الأخيرة معدلات الرسوب وأعداد الطلاب الملتحقين بالدور الثاني بتلك المدرسة بصورة ملفتة، مضيفاً أنه بالبحث في الأمر توصلنا إلى أن السبب الأصيل وراء ذلك هي حالة التخبط الإداري التي وقعت مؤخرًا بإدارة المعاهد القومية، وأن وزير التربية والتعليم قام في نهاية العام الدراسي 2016\2017 بإقامة مسابقة وزارية لتعيين السادة المديرين لتلك المدارس، وفقًا للمعايير المعايير الخاصة بالقدرات والكفاءات العلمية.





وأكد فؤاد أنه تم تسكين إدارات تلك المدارس بالسادة المديرين ذوي الخبرة عملا بالقرار الوزاري رقم 239 الصادر بتاريخ 20\7\2017، لرفع كفاءة المستوي الدراسي والتعليمي بها، ما حدث بالفعل وفقًا لشهادات الطلاب وأولياء الأمور والعاملين هناك.

وأضاف فؤاد أنه بعد مرور ما يقرب من 45 يوما من تاريخ تعيين المديرين وبعد التحسن الملحوظ بتلك المدارس، قامت مديرة المعاهد القومية بإلغاء القرار الوزاري السالف ذكره وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل رفع الكفاءة دون أدني مبرر، ووسط حالة من الصمت التام من الوزارة في هذا الشأن، الأمر الذي خلق حالة من الضيق في نفوس السادة أولياء الأمور والعاملين بتلك المدارس جراء تلك الإجراءات "الغريبة" التي من شأنها إنحدار المستوي التعليمي والتنظيم الإداري هناك.

وطالب فؤاد بسرعة بحث ودراسة الأمر والوقوف علي ملابساته لإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إعادة الأمور الي نصابها الصحيح، وتحديدًا لأن تلك الفئة من المدارس القومية تعتبر هي بارقة الأمل الموجودة بمنظومة التعليم المصرية، خاصة في ظل التدهور الملحوظ في المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة والذي أدي الي خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس لمناقشته.