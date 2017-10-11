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بورصة وشركات
الأداء المتباين يسيطر على تعاملات البورصة حتى الختام
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 03:49 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات، جلسة اليوم الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والاجنبية
وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.06% عند مستوى 13816نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.41% عند مستوى 807 نقطة، وكذلك صعد مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% عند مستوى 1792 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.15% عند مستوى 2395نقطة وكذلك هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.22% عند مستوى 12939نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم داولات قدرها 21.6 مليون جنيه و70.8 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين و العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات 27.6 مليون جنيه و47.4مليون جنيه و7.8 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 91 سهم من إجمالى 190 سهما متداولا،بينما هبط 75 وبقى 24 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات المصرية والعربية
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