دبى وأبو ظبى الأكثر طرحاً للمبادرات الرقمية

عرضت دورة العام الحالى من أسبوع جيتكس للتقنية عددًا من المشروعات والمبادرات الرقمية التى تتبناها خلال المرحلة الماضية حكومات إمارات «دبى» و«أبو ظبى» و«الشارقة» و«عجمان».



البداية كانت مع القيادة العامة لشرطة دبى إذ كشفت النقاب عن أحدث ابتكاراتها ومن بينها دراجة ذكية جديدة تستطيع تصوير محيطها بدقة 360 درجة ورصد السيارات المخالفة، بجانب دراجة طائرة لمسافة 5 أمتار تستخدم لأغراض مرورية وتستطيع الطيران لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة باستخدام بطارية ولمدة ساعة باستخدام بنزين، وحمل وزن قدره 300 كيلوجرام وتبلغ سرعتها 70 كيلومترًا فى الساعة.



إلى جانب دراجة ذكية تحتوى على 8 كاميرات تلتقط صورا بزاوية 360 درجة وترسل الصور مباشرة إلى غرفة العمليات حيث تبلغ سرعتها 200 كيلومتر فى الساعة وتعمل بواسطة الكهرباء وتستمر بطارية شحنها لمدة 8 ساعات متواصلة.



بالإضافة إلى أول شرطى آلى ذكى يبلغ طوله 1.70 متر ووزنه 100 كيلوجرام ومزود بنظام ذكاء اصطناعى وجهاز كشف للمشاعر وحركة الاجسام مما يكسبه قدرة التعرف على حركة الإيماءات واشارات اليد عن بعد لمسافة تصل إلى 5 أمتار، كما يمكنه أيضا رصد تعابير السعادة والحزن على وجوه المواطنين.



وركز جناح حكومة الشارقة على إطلاق منصات إلكترونية تستهدف تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها 48 جهة ودائرة بالاماراة بطريقة تفاعلية وإبداعية، وقدمت دائرة التنمية الاقتصادية فى إمارة عجمان موقعا الكترونيا لأدارة الرقابة وحماية المستهلك يمثل بوابة للوصول إلى معلومات وافية وموثقة حول الإرشادات والقوانين والسياسات الضامنة لحقوق المستهلكين.



على صعيد آخر، استعرضت 26 جهة حكومية فى أبو ظبى 107 مشروعات ومبادرة رقمية تحت مظلة حكومة أبو ظبى الرقمية، بجانب إطلاق 22 مشروعا جديدا من قبل 12 جهة حكومية، ويعد هذا العدد هو الأكبر للجهات منذ المشاركة الأولى للدوائر الحكومية.



فعلى سبيل المثال، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية فى إمارة أبو ظبى عن تحولها الرقمى لكافة خدمات التراخيص الاقتصادية.