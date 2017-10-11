جيتكس للاتصالات يراهن على تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا 5G

جايتكس للاتصالات دبى

❐ إطلاق منتدى فيوتشر ستارز لدعم المطورين.. ومشاركات عربية وأجنبية قوية



تختتم غدا الخميس فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات، والتى بدأت يوم 8 أكتوبر الحالى، وافتتحها حمدان بن محمد ولى عهد دبى بمشاركة 4473 شركة تكنولوجيا من 70 دولة حول العالم بزيادة %30 على 2016.



أقيم المعرض هذا العام على مساحة 1.4 مليون متر مربع فى مركز التجارة العالمى بإمارة دبى، بزيادة %20 عن العام الماضى، تحت شعار «إعادة تخيل الواقع: اكتشف، تحول، وابتكر» لدعم التحول الرقمى.



وشارك فى النسخة الحالية شركات من دول فنلندا وجورجيا وجواتيمالا وسوريا، بجانب 147 ألف خبير فى قطاع الاتصالات من 97 دولة، ووفود رسمية من دول الصين ونيجيريا ومصر والأردن وتركيا والبحرين وعمان، واستقطب أكثر من 100 ألف زائر.



كما سلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعى ومنها الطائرات بدون طيار وأجهزة الطباعة ثلاثية الابعاد والسيارات ذاتية القيادة والتعليم عن بعد، بجانب تقنيات تكنولوجيا الحوسبة السحابية وإنترنت الاشياء والجيل الخامس للاتصالات 5G.



بالإضافة إلى المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية التى تستهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتاكسى المائى الطائر، والروبوتات، وأشجار النخيل الذكية، المصممة لدعم وتعزيز الوصول إلى شبكات الإنترنت اللاسلكى العامة «إنترنت واى فاى».



وبحسب تقارير صادرة مؤخرا عن مؤسسات بحثية كبرى مثل «جارتنر» و«IDC» فإن ابتكارات الواقع المعزز والافتراضى والمنصات الرقمية ستنعكس بالإيجاب على أداء الشركات، حيث سيصل حجم سوق هذه التطبيقات التكنولوجية إلى 2.2 تريليون دولار عالميا بحلول عام 2019.



وشهد المعرض ايضا إطلاق عدد من المواقع والتطبيقات الإعلامية والخدمية الجديدة، وفقا لمركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات — الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير وتسيير أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالامارات، بالاضافة إلى مشاركات عربية واجنبية قوية من قبل حكومات مصر والسعودية والامارات وفرنسا وألمانيا.



إلى جانب تنظيم سلسلة من المؤتمرات القطاعية المتخصصة شملت 230 جلسة ضمت أكثر من 126 متحدثا فى 8 مجالات مختلفة هى الصحة والتجزئة والمدن الذكية والتمويل والنقل والخدمات اللوجسيتية والتعليم والتسويق الرقمى.



وعقد للمرة الأولى منتدى «جيتكس فيوتشر ستارز» لرعاية المبدعين ورواد الأعمال وهو أكبر تجمع للشركات الناشئة إذ ضم أكثر من 700 شركة من 75 دولة، أبرزها اليابان وإيطاليا والسويد وأسبانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وبلغاريا والامارات والهند، بمشاركة مستثمرين وروّاد أعمال وشخصيات قيادية فى مجال التكنولوجيا. وانطلقت على هامش المعرض مسابقة «تحدى سوبر نوفا» بمشاركة أكثر من 26 شركة ناشئة وصلت إلى المرحلة نصف النهائية، والذين تنافسوا على جوائز وفرص لتمويل مشروعاتهم.