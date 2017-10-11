سيدل مصر للتعبئة تبيع مصنع أكتوبر لمواجهة الديون

شركة سيدل

❐ صبرية: تحالف مع شركة مقيدة بالبورصة ﻹنتاج مستلزمات صناعية باستثمارات 5 ملايين دولار



شريف عمر



لجأت شركة سيدل مصر للتعبئة لبيع مصنعها فى منطقة السادس من أكتوبر، نتيجة ارتفاع الديون، بعد أزمات سعر الصرف التى شهدتها السوق المحلية خلال العامين الماضيين.



وقال رياض صبره، رئيس ووكيل شركة سيدل مصر للتعبئة، إن الشركة عانت خلال الفترة الماضية من اختلاف أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها اليورو والدولار، لافتًا إلى أن سيدل تعمل فى مجال تركيب خطوط تعبئة المواد السائلة كالمياه والزيوت، وتوردها للشركات الراغبة، من خلال استيرادها من وكلائها المعتمدين فى القارة الأوروبية.



وتابع صبره فى تصريحات خاصة لـ"المال": سيدل كانت تستورد خطوط التعبئة وفقًا لسعر متفق عليه مع العميل، ولكن مع الارتفاع المتتالى فى اليورو أمام الجنيه المحلى، بدأت سيدل مصر فى تحمل ارتفاع تكاليف توريد الخطوط بما دفعها لتكبد خسائر مالية خلال العامين الماضيين، ومع هذا الوضع اتجهت الشركة لبيع المصنع، واستغلال الحصيلة فى خفض الديون، وسداد التزامات الموردين.



وأكد أن بيع المصنع لا يعنى التخارج من السوق المصرية، بالعكس هناك اهتمام قوى بزيادة الاستثمارات ولكن مع تحويل أسلوب العمل من امتلاك مصنع إلى الاكتفاء بمكتب تمثيل والعمل كمقاول فقط، مع الاستمرار فى استيراد الخطوط أو تصنيع المنتجات الورقية والبلاستكية داخل مصانع محلية.



وكان صبرة قد قال لـ"المال" فى السابق أن سيدل ضخت استثمارات بقيمة 15 مليون جنيه خلال العام الماضى لتطوير المصنع، عبر إضافة خطوط إنتاج، وسط معاناة من انخفاض الطاقة التشغيلية للمصنع لتصل إلى 30% نتيجة عدم قدرة العملاء على فتح اعتمادات مستندية لاستيراد الماكينات.



وتعد "سيدل" من أبرز الكيانات العاملة فى مجال حلول تعبئة وتغليف المواد الغذائية السائلة باستخدام عبوات مصنوعة من البولى إثيلين القابلة للتحلل، ويقع مقرها الرئيسى فى سويسرا، ولديها مواقع إنتاجية فى 13 دولة من بينها مصر.



وأشار صبره إلى أن الشركة وقعت عقود لتوريد خط إنتاج لتعبئة المياه بطاقة 30 ألف عبوة فى الساعة وبقيمة استثمارية 3.5 مليون يورو، لصالح شركة نور أميكس المملوكة لأحد رجال الأعمال السوريين، والتى تملك مصنعًا لتعبئة المياه الجوفية بإحدى مناطق الدلتا والتى حصلت مؤخرًا على الموافقات الحكومية اللازمة لإطلاق النشاط.



وأضاف: تعاقدنا مع شركة فلو المملوكة لرجل الأعمال محمود دياب لإضافة خط إنتاج جديد لتعبئة مياه فلو بقيمة 3 ملايين يورو.



وتطرق صبره لانتهاء سيدل من توريد خط تعبئة لشركة اليكس سيت لتصنيع زيوت الطعام خلال النصف الأول من العام الحالى، كما أن هناك مفاوضات مع الشركة لإضافة خط إنتاج آخر لتغطية الطلب المحلى والخارجى المتزايد على من منتجاتها بقيمة استثمارية للخط 3 ملايين يورو.



كما تطرق رئيس ووكيل سيدل مصر للتعبئة إلى أن التحديات الاقتصادية فى السوق المحلية خلال العامين الأخيرين أجبرت بعض شركات تعبئة المياه والزيوت على إلغاء خططها التوسعية، ومنها على سبيل المثال شركة نستله العالمية، والتى تعاقدت مع سيدل فى العام الماضى على إضافة خط تعبئة للمياه لزيادة الطاقة الإنتاجية، ولكنها ألغت القرار مطلع العام الحالى. ولفت إلى نجاح سيدل فى إنهاء تركيب خطين للتعبئة خلال العام الحالى، الأول لمشروع تعبئة مياه صافى التابعة للقوات المسلحة بمنطقة واحة سيوة، والثانى لتعبئة المواد الكيمائية والتجميلية لشركة لوريال للمستحضرات.



وعن استثمارات الفترة المقبلة، فقد أكد أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 20 مليون يورو فى العام المقبل، كما تخطط للدخول فى شراكة مع إحدى الشركات المقيدة فى البورصة، وتملك مصنعا بمنطقة حلوان، بهدف تدشين مشروع مشترك لتصنيع الأرفف والمواد المستخدمة فى تخزين منتجات الشركات فى المصانع بعد الانتهاء منها، موضحا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقارب 5 ملايين دولار.



وأشار إلى افتتاح سيدل مكاتب تمثيل فى دبى والسعودية كخطوة أولية لاختراق السوقين الخليجيين والترويج للمنتجات والخدمات التى يمكن تقديمها فى السوق الواعدة.



يذكر أن شركة "سيدل" بشكل رئيسى على إنتاج خطوط تصنيع العبوات التى تستخدم فى تعبئة المواد السائلة من الألبان والعصائر والمياه لصالح الشركات العاملة فى السوق المحلية، بالإضافة إلى تصنيع العبوات البلاستيك الضخمة التى تستخدم فى تغليف المواد الغازية.