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اقتصاد وأسواق
MillENSYS تشارك بمؤتمر الجمعية المصرية للطب النووي
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 03:14 م
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المال - خاص
ﺗﺸﺎﺭﻙ "MillENSYS" للحلول الطبية، ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻰ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ، اليوم الأربعاء، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎء ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍلأﺷﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ.
وﺗﻌﺪ "MillENSYS" للحلول الطبية، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺷﻌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺑﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻳﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺩﻗﺔ ﻓﻰ الفترة من 11 لـ 14 أكتوبر الجاري.
ﻭﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﺣﺪﺙ ﻣﺎﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﻦ.
ﻭﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎء ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮﻥ، ﻣﻨﻬﻢ الدكتور ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﺎﻷﺏ ﺍﻟﺮﻭﺣﻰ، ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺷﺮﻓﻰ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ، وﺃﺩﺭﻳﺎﻥ ﺩﻳﻜﺴﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮﺩﺝ ﺑإﻧﺠﻠﺘﺮﺍ.
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