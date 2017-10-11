حرب الدعاية على سكودا تشتعل بين كيان وأرتوك

شريف عيسى:



تجددت حرب الدعايا بين كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، المستورد الحصرى الجديد لسيارات سكودا، ووكيل سيات الحصرى، وبين أرتوك أوتو، والتى دائماً ما تعلن عن كونها الوكيل الوحيد للعلامة التشيكية فى مصر.



فبالتزامن مع تدشين "كيان – سكودا" حملة إعلانية لها تحت عنوان "العقل بيقول سكودا" والتى تعد الأولى لكيان منذ إعلانها الاستحواذ على سكودا فى الثالث من ابريل الماضى، أطلقت أرتوك أوتو حملة إعلانية بإحدى الصحف الخاصة لنفس العلامة التجارية تحمل اسم "المفاجأت مستمرة"، وحرصت أرتوك فى إعلانها على التأكيد على كونها الوكيل الوحيد لسيارات سكودا وأن الأسعار المعلنه لديها على سيارات سكودا غير قابلة للمنافسة.



وتواصلت "المال" مع مبيعات أرتوك والذى أكد على ان أرتوك ما زالت الوكيل الحصرى وأن الأسعار المعلنه على طراز أوكتافيا A7 لموديلات 2016، مشيراً إلى أن عدم طرح موديلات 2017، و2018 يرجع فى الأساس إلى ارتفاع أسعارها مما يجعلها غير قادرة على المنافسة.



وأوضح أن الخصومات المعلنة مستمرة حتى نفاذ الكمية، كاشفاً عن استمرار ما سماه بمفاوضات وضع المواصفات الخاصة بكودياك مع الشركة العالمية، تمهدياً لطرحها محلياً خلال بنهاية نوفمبر المقبل على اقصى تقدير.



وتعرف أرتوك أوتو على موقعها الرسمى بأنها المستورد الحصري لسيارات سكودا في مصر، والتى تأسست منذ 23 عاماً، وتمكنت خلال تكل الفترة من بيع أكثر من 70 ألف سيارة.



وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر مسئول بكيان إيجيبت على أنه فى أعقاب نشوب الأزمة ما بين سكودا العالمية وأرتوك أوتو، تم تعيين كيان ايجيبت شريكاً رسمياً لسكودا فى مصر، وذلك فى ديسمبر، رافضا ًالتعليق على الحملة التى تدشنها حالياً ارتوك أوتو.



وتابع المصدر: وفى الثالث من ابريل من العام الجارى، أصدرت سكودا العالمية بياناً مشتركاً مع كيان ايجيبت أعلنت فيه عن توقيع اتفاقاً مشتركاً مع الشركة الأم يشير إلى توكيل سكودا الأم شركة كيان ايجيبت توزيع منتجات سكودا فى جمهورية مصر العربية، على ان يشمل الإتفاق بين كيان وسكودا العالمية على بيع سيارات وقطع الغيار للعلامة التجارية وملحقاتها وتقديم كافة الخدمات للعلامة التشيكية



وأشار إلى الفترة الماضية تم تدشين الصفحة الرسمية لسكودا مصر على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وأن كيان بصدد إطلاق الموقع الرسمى لسكودا فى مصر خلال الفترة القليلة المقبلة بهدف تشيط اقليم مصر على موقع سكودا العالمية والذى تم وقفها منذ قرابة 9 أشهر.



وبحسب تقرير صادر عن مصلحة الجمارك عن السيارات المفرج عنها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، تمكنت كيان ايجيبت من الإفراج عن 700 سيارة من طرازات سكودا اوكتافيا وسوبير.



وأعلن كريم نجار، الشريك الرئيسى بكان ايجيبت عن ضخ ما يقرب من 2 مليون دولار خلال الفترة المقبلة لتدشين مركز سكودا المتكامل بمنطقة أبو رواش، والذى يضم صالة العرض الرئيسية، ومركز لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانه، ومنفذ لبيع قطع الغيار.



وتجدر الإشارة إلى ان تشهد ساحات القضاء حالياً نزاعا ًما بين ارتوك أوتو، وسكودا العالمية بسبب فسخ الشركة الأم لتعاقدها مع أرتوك فى ديسمبر 2016، وتعيين كيان ايجيبت بديلاً عنها.

