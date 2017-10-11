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سيــارات
غبور أوتو تطرح جيلي إيمجراند GL وGS بحلول 2018
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 02:57 م
جى بى أوتو
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جى بى أوتو
أحمد شوقي:
تعتزم شركة جي بي أوتو غبور وكيل جيلي إيمجراند طرح طرازي GL وGS المملوكين للعلامة الصينية في مصر بحلول عام 2018 ضمن خطة الشركة التي تستهدف زيادة الحصة السوقية وطرح منتجات تلائم عملاء السوق المحلية.
وأوضح فريد فاضل رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالشركة في تصريحات سابقة على هامش مؤتمر إطلاق جيلي إيمجراند X7 أن عرض طرازي GL وGS لم يكن بغرض البيع وإنما للتعريف بهما في السوق المصرية على أن يتم طرحهما بداية العام المقبل.
وتوقع أن تحقق جيلي إيمجراند X7 أداءً قويًا في السوق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه يتوفر من السيارة فئة واحدة تشمل العديد من الكماليات والمواصفات التي تميزها عن السيارات المنافسة.
وإيمجراند X7 هي سيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1.3 لتر بقوة 131/5500حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 185/2000- 4500نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT، وتعد إمجراند X7 من السيارات الأقل استهلاكًا للوقود ضمن فئتها، إذا تستهلك 6.7 لتر من البنزين لكل 100 كم وفقا لشركة "غبور أوتو".
وكذلك تم تزويد السيارة بباقة متكاملة من وسائل الأمان والسلامة، التي تضم مكابح مضادة للانغلاق (ABS)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح (EBD)، ونظام الاتزان الالكتروني (ESP)، ونظام التحكم في الجر، نظام تدعيم المكابح، وخاصية منع الانقلاب، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ونظام منع إدارة المحرك (ENGINE IMMOBILIZER) وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة الي كاميرا 360 درجة.
ولفت فاضل إلى أن الشركة تقوم حاليًا بدارسة الخطط التوسعية لجيلي في مصر بالتعاون مع الشركة الأم مضيفًا أن الخطة الاستثمارية للشركة تشمل تجميع طرازات جديدة لها في مصر وأنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي مع جيلي الأم بشأن الطرازات التي سيبدأ التوسع بها.
وبشأن تدبير القطاع المصرفي العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد قال فاضل إن البنوك تتعاون بشكل كامل في تدبير احتياجات الشركة لاستيراد المكونات. وبشأن وجود خطة للتوسع في مراكز الخدمة قال: إن شبكة خدمة العملاء منتشرة في كافة المحافظات حيث توفر للعملاء خدمات ما بعد البيع والصيانة فضلًا عن قطع الغيار.
غبور
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