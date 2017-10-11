بريميير تخطط لرعاية قيد شركة تكنولوجية ببورصة النيل

مؤشر النيل

❐ عبدالمغنى: التقدم بمستندات القيد ديسمبر المقبل أوائل 2018



شريف عمر



تسعى شركة «بريميير» للاستشارات المالية لرعاية قيد أحد الكيانات العاملة فى مجال التكنولوجيا والتوكيلات التجارية فى بورصة النيل، فضلت عدم الإفصاح عن اسمها لحين التقدم بطلب القيد بالبورصة.



قال أحمد عبدالمغنى، العضو المنتدب لشركة بريميير للاستشارات المالية، إن "بريميير" تتولى حالياً مهام إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة الراغبة فى القيد، ومن المخطط الانتهاء في نوفمبر المقبل من كل خطوات الهيكلة، يليها التقدم بملف القيد لبورصة النيل وذلك قبل نهاية ديسمبر المقبل.



وتابع عبدالمغنى، فى تصريحات خاصة لـ"المال": إن رأسمال الشركة التكنولوجية يبلغ حالياً 10 ملايين جنيه موزعة على أربعة مساهمين، وهناك خطة لزيادته من خلال الأرصدة المحتجزة والأرباح المرحلة لزيادة الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على إضافة مزيد من الأعمال، مع التحول لثقافة العمل كمقاول للأعمال الإنشائية.



وأكد أن الشركة التكنولوجية تهدف من القيد ببورصة النيل لزيادة عدد المساهمين، بالإضافة للحصول على تمويلات لمساعدتها فى اختراق الأسواق الخارجية وعلى رأسها الخليج، فضلاً عن تعزيز تواجدها فى السوق المحلية.



وأوضح أن الشركة تملك فرعاً فى دولة الإمارات، وترغب فى زيادة حجم الأعمال سواء بالتوكيلات التجارية أو انظمة البناء الإلكترونى وتوريد وتركيب الأجهزة الالكترونية فى السوقين المحلية والخارجية، كما أن حجم العمليات يصل إلى 100 مليون جنيه.



وتوقع عبدالمغنى، الانتهاء من خطوات قيد الشركة وطرح حصة من أسهمها فى بورصة النيل خلال الربع الأول من العام المقبل.



ونوه بأن بريميير تولى اهتماماً لافتأً ببورصة النيل باعتبارها بواية مهمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركة تتبنى إستراتيجية تكمن فى الدخول أو تدبير تمويلات للشركات الصغيرة الراغبة فى تعزيز الملاءة المالية، وبعد إتمام التمويلات يتم اللجوء لبورصة النيل للاستفادة من دورها التمويلى.



وأكد أن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم العاملة تعانى مؤخرا من الارتفاعات المتتالية فى سعر الدولار، بما يدفعها للبحث المستمر عن حاضنة للنمو، لافتاً الى أن هناك بعض الشركات التى ترغب فى الانضمام لبورصة النيل، إلا أن تردى الأوضاع المالية والتشغيلية للشركات، يدفعها لتأجيل الطرح لحين تحسن ميزانياتها المالية، ورفع معدلات الربحية.



وتملك "بريميير" عدة محاولات لقيد شركات فى بورصة النيل منها شركة تعمل فى مجال إنتاج المخصبات الزراعية والتى ترغب فى انشاء مصنع بمنطقة المنيا باستثمارات 100 مليون جنيه، بالاضافة إلى شركات أخرى تعمل فى مجال الأمن الغذائى برأسمال 40 مليونا، والآخر مرتبط بشركة استثمار عقارى برأسمال 40 مليونًا أيضًا.



وتعمل شركة بريميير فى مجال الاستشارات المالية، وتقييم الأسهم، وإعداد دراسات الجدوى، وتتولى قيد الشركات الصغيرة فى بورصة النيل.



وتنص قواعد سوق المال على إلزام الشركات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل، على ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن %20 من إجمالى الأسهم، مع احتفاظ كبار المساهمين بحصصهم فى الشركة لمدة تقارب العامين لضمان جديتهم.



وتنتظر بورصة النيل طرح نسبة من أسهم شركتى المصرية جالينا توب نوتش للصناعات الغذائية، ونيوكاسل للاستثمار الرياضى بعد الحصول على موافقة القيد

