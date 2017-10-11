EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أقرأ لهؤلاء
الحسين أبو الشهداء 15
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 02:41 م
أخر الأخبار
صواب الشهداء
بعد بيان بواعث الخروج ولزومه ومقتضياته حتى صار فرض كفاية وفرض عين، فإنه يجب فى حساب النتائج أن ينظر إلى الحركة باعتبارها قضية عامة تتجاوز الأفراد إلى الأعقاب والأجيال.
ومن الخطأ البين أن ينظر إليها من زاوية العمل الفردى.
فحركة الحسين لم تكن تتعلل الأسباب لمنفعة الحسين بأى ثمن.. وإنما كانت قضية عامة تطلب الخلافة الراشدة على شروطها التى يرتضيها المسلمون..
***
ومن هو الشهيد إنْ لم يكن هذا الرجل الذى يصاب ويعلم أنه يصاب لأن الواقع يخذله ويخذل الحق معه؟
ومن هو الشهيد إن لم يكن هذا الرجل الذى «يكلف الأيام» ضد طباعها، ويطلب الخير فى طبيعة الإنسان والخير عزيز لأن الدنيا قد صارت به شحيحة؟
فالحسين رضى الله عنه قد سعى إلى خلافة الراشدين حيث لا تتسنى هذه الخلافة، وإنما تتسنى الدولة الدنيوية التى يتكالب عليها أصحابها ومريدوهم ويتوسلون إليها بوسائلها.
لقد نزل رسوله الأول «مسلم بن عقيل» بالكوفة وهو صفر اليدين من المال حتى احتاج أن يقترض سبعمائة درهم هى التى أوصى بردها قبل أن يقتلوه.
وهو لو طلب المال بوسائله الدنيوية السياسية الشائعة لما استعصى عليه أن يأخذ منه ما يكفيه وزيادة، بعد أن تجمع حوله من أنصار الحسين ثلاثون ألفًا كما جاء فى بعض الروايات، ولكنه لم يفعل.
وكان بوسعه أن يقبل البطش بعبيد الله بن زياد وقتله غيلة كما عُرِضَ عليه، ولكنه أبى كما مَرَّ بنا، لان مبادئ الإسلام والخلافة الراشدة لا تبيحه فيما يراه.
رأى مسلم حق الحسين فى الخلافة قائم على سنده الصحيح هو إقبال الناس إليه طائعين ومبايعتهم إياه مختارين..
وقد لا نفهم الآن أن قيام الخلافة على هذا الاختيار عقيدة، ولكنها كانت كذلك فى فهم ووجدان الناس قريبى العهد بالنبوة وعهد الصديق والفاروق..
ربما لم يكن الصراع بين على ومعاوية على هذا الوضوح، ولكنه فى بيعة الحسين كان قد وضح وضوح الصبح لكل ذى عقل وعينين..
الناس عبيد الدنيا
لاشك أنه سؤال شجى ومحزن، كيف ينتصر يزيد بكل ما فيه من مثالب، ويوضع على مقعد الخلافة محل الصديق والفاروق وذى النورين والإمام، ويُقْتل سبط النبى عليه الصلاة والسلام وآل بيته، هذه القتلة البشعة، ولا يزال العالم قريب العهد بالنبوة وبخلافة الراشدين؟!
ربما جاء الجواب فى كلمةٍ معجونة بالشجن والغضب قالها الحسين. قال: «الناس عبيد الدنيا، والدنيا لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معائشهم، فإذا مُحصوا بالبلاء قل الديانون».
إن الطبائع الأرضية لا تضل عن طريق المنفعة، وتعرف سبله، ولا تعرف لنفسها غير هذا الطريق، وتؤثر القنديل الخافت ناهيك بالظلام على الكوكب اللامع فى السماء. لا لأنها لا ترى الكوكب اللامع فى السماء، بل لأنها تؤثر القريب الخافت وتنأى عن الكوكب لأنه فى نظرها جد بعيد.
ولكن طبيعة الشهداء غير طبيعة المساومة على البيع والشراء..
طبيعة المساومة موكلة بالحرص على الصغائر..
وطبيعة الشهادة موكلة ببذل الحياة لما هو أبقى وأدوم من الحياة..
شتان بين الطبيعتين، وشتان بين الأسلوبين..
وليست موازين المساومة بالموازين التى يصلح عليها أمر بنى الإنسان..
وإنما تستقيم الموازين، ولو على المدى البعيد، بطبيعة الشهادة وبذلها من أجل القيم العليا..
من هؤلاء كان الحسين رضى الله عنه، بل هو أبو الشهداء وينبوع شهادة متعاقبة لا يقرن بها ينبوع آخر فى تاريخ البشر أجمعين.
كربلاء
الحرم المقدس
عرفت كربلاء قديمًا باسم «كور بابل»، ثم صحفت إلى كربلاء، فجعلها هذا التصحيف عرضة لتصحيف آخر يجمع بين الكرب والبلاء.
ولم يكن لها ما تذكر به، لا من موقعها ولا من تربتها ولا من حوادثها، ولا كان بها ما يغرى أحدًا برؤيتها..
وإذا بمصادفةٍ أن يساق إليها ركب الحسين بعد أن ضيق عليه وحيل بينه وبين أى وجهة أخرى، فدخلت التاريخ من أوسع باب، وصارت حرمًا يزوره المسلمون القادمون من كل مكان للعبرة والذكرى، ويزوره غير المسلمين للنظر والمشاهدة، ولو أعطيت حقها من التنويه والتخليد، لَحَقَّ لها أن تصبح مزارًا لكل آدمى يعرف لبنى نوعه نصيبًا من القداسة وحظًّا من الفضيلة..
فما من بقعة يقترن اسمها بجملة من الفضائل والمناقب أسمى وألزم لنوع الإنسان من تلك التى اقترنت باسم كربلاء، بعد مصرع الحسين فيها..
وليس فى نوع الإنسان صفات علوية أنبل وألزم له من الإيمان والفداء والإيثار ويقظة الضمير وتعظيم الحق ورعاية الواجب والجلد فى المحنة والأنفة من الضيم والشجاعة فى وجه الموت المحتوم من التى تجلت من الحسين فيها حتى لقى مصرعه عليه رضوان الله.
رجائى عطية
Email:
[email protected]
www.ragai2009.com
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا