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بنـــوك
بنك مصر يقدم مزايا جديدة لعملاء BM VIP
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 02:30 م
بنك مصر 5
أخر الأخبار
بنك مصر 5
سهير محمد:
أضاف بنك مصر مزيا وتسهيلات جديدة لبرنامج منتجات كبار العملاء الذى اطلقة منذ ايام لجذب مويد من العملاء لفترة أطول
وقرر البنك اعفاء عملاء برنامج BM VIP Mastercard World
من مصاريف التجديد لبطاقة الخصم الفورى فى ح حالة زيادة قيمة المشتريات الى اقل من 30 الف جنيه خلال السنة الثالتة وفى حالة الشراء باكثر من 30 الف جنيه يحصل العميل على 100% خصم لرسوم التجديد ,كما يتم الاعفاء من رسوم السنة الثانية للحساب وقيمتها 700 جنيه
أما بالنسبة لعملاء برنامج Mastercard World Elite
فقرر البنك اضافة مزايا اخرى لهم وتتمثل فى الاعفاء من مصاريف الحساب خلال السنة الثانية وقيمتها 1100 جنيه بالاضافة الى الاعفاء من مصاريف تجديد بطاقة الخصم المباشر بنسبة 50% فى حالة ان تكون قيمة المشتريات اقل من 40 الف جنيه وفى حالة ان تكون 40 الف جنيه فاكثر فيتم الاعفاء من رسوم التجديد بنسبة 100%
وكان بنك مصر قد اطلق منذ ايام برنامج خدمات مصرفية لكبار العملاء وتم تقسيم كبار العملاء إلى فئتين الاولى الذين تتراوح مدخراتهم من 2 مليون جنيه الى 5 مليون جنيه ويتم اصدار بطاقات خصم فورى باسم BM VIP Mastercard World
أما الفئة الثانية ممن تزيد مدخراتهم عن 5 مليون جنيه أو ما يعادلها ويطلق عليهم Mastercard World Elite
يحصل العملاء على أسعار عائد مميزة على الودائع الادخارية للشرائح المستهدفة و الاعفاء أو تخفيض بعض العمولات والمصاريف المحصلة من العميل وفقاً لما سيرد لاحقاً
كما يتم توفير خدمات اخرى لكبار العملاء وهى ترتيبات السفر بأى مكان داخل مصر على سبيل المثال (حجز الفندق، حجز تذاكر الطيران، الاستقبال بالمطار والتوصيل للفندق و حجز حفلات العشاء وتشمل اقتراح المطاعم المفضلة الحجز في مراكز الصحة والتجميل بالاضافة الى خدمة التسوق والمساعدة في اختيار الهدايا متاحة بالقاهرة والإسكندرية
و خدمة حجز المسارح ودور السينما والحفلات الثقافية وتقديم باقات مخصصة للأطفال والسيدات تشمل مهارات الأطفال وإقامة المعسكرات وتقديم العديد من الخدمات للعملاء مثال (الخدمات الحكومية، خدمات البريد، تأجير السيارات، خدمة الطوارئ بالطرق
ويتم تقديم خصم 20 % لاستخدام خدمة تاكسى اوبر
وتقدم بطاقة الخصم الفورى لعملاء وورلد السحب حتى 20 الف جنيه يتم سحبها على مرتين ولعملاء "اليت" تم رفع حد السحب الى 40 الف جنيه على اربع مرات
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