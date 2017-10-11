تنسيق مصرى سعودى لتدشين إستراتيجية تعاون صناعى مشترك

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قابيل: تدعم زيادة استثمارات المملكة فى القاهرة



محمد ريحان



أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والسعودية لتدشين استراتيجية تعاون صناعى مشترك بهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الصناعية بالبلدين خاصة فى مجالات الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية.



وقال أن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وراسخة على المستويين السياسى والاقتصادى على حد سواء، مشيراً الى أن تكليفات القيادة السياسية بالبلدين تركز على ضرورة ايجاد قنوات فعالة ومستدامة لتحويل الفرص الاستثمارية بالبلدين الى مشروعات ملموسة تتوافق مع التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى.



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع المهندس ماجد بن عبدالله القصبى وزير التجارة والاستثمار السعودى وذلك فى اطار مشاركتهما فى الاجتماع الوزارى التشاورى لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة مراكش المغربية.



وأشار قابيل إلى ان اللقاء استعرض أيضا أهمية تهيئة مناخ الأعمال امام المستثمرين بالجانبين وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك ليقوم بدور أكثر فاعلية فى انسياب حركة الإستثمار بين الجانبين، لافتاً الى تكليفه فريق عمل من الوزارة لدفع فرص التعاون التجارى والاستثمارى مع المملكة العربية السعودية وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى منظومة التعاون الاقتصادى المشترك.



ولفت الى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة فى اطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الإقتصادى بهدف تسهيل مناخ الاعمال أمام كافة المستثمرين تضمنت اصدار قانون التراخيص الجديد وتسهيل اتاحة الأراضى الصناعية المرفقة فضلا عن اعداد خريطة استثمارية صناعية لجمهورية مصر العربية بالكامل تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة المحافظات بمختلف القطاعات وهو الأمر الذى يمثل فرصة لجذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى وبصفة خاصة الإستثمارات السعودية والتى تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالى استثمارات تتجاوز الـ 6 مليارات دولار.



وأضاف قابيل ان المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تسهيل التجارة البينية بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى حوالى 4 مليارات و279 مليون دولار وهو الأمر الذى يمكن تنميته من خلال تكثيف جهود مسئولى البلدين لرفع كافة العوائق والعقبات لتحقيق انسياب فى حركة التجارة المشتركة.



ومن جانبه أكد المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار السعودى حرص المملكة على تعزيز أوجه التعاون التجارى والصناعى المشترك مع الشقيقة مصر، مشيراً إلى أهميه السوق المصرى كوجهة استثمارية متميزة للشركات السعودية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.