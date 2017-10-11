التموين تحرر السكر الحكومي من التسعير الإلزامي

"المال" انفردت في عددها الورقي اليوم بإثارة القضية





أحمد عاشور

سمح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لشركات بنجر السكر الحكومية بطرح منتجاتها وفقاً للأسعار الملائمة للسوق وعدم التقييد بقرار تثبيت سعر السكر عند 9.5 جنيه للكيلو.

وجاء القرار بعد عدم قدرة شركات النوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم علي تصريف إنتاجها من سكر البنجر، بسبب الالتزام بالأسعار التي حددها وزير التموين سلفا، بحيث تصل للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للكيلو، وهو ما انفردت به "المال" في عددها الورقي الصادر اليوم.

وقال المهندس حسن كامل، رئيس شركة النوبارية للسكر، إنه تم إخطاره اليوم بموافقة وزير التموين بالسماح للشركات البنجر بتسعير إنتاجها بحرية كاملة للتجار بما يناسب وضع السوق وعدم التقييد بالتسعير الإلزامي الذي كان يستهدف توحيد سعر البيع للمستهلك عند 10.5 جنيه للكيلو في مايو 2015، ثم 9.5 جنيه في أغسطس الماضي.

ووفقا لرئيس شركة النوبارية يمكن للشركات طرح طن السكر بسعر 8 آلاف جنيه، أي إن كيلو السكر سيباع بـ8 جنيهات للتجار، بفارق جنيه عن السعر الحالى.

ونقلت جريدة "المال" عن كامل اليوم أن شركته عجزت عن بيع 60 ألف طن، تمثل 50% من إنتاجها لعدم قدرتها علي منافسة الشركات الخاصة ممثلة في "النيل" والإسكندرية وصافولا، التي تمتلك مرونة في تسعير منتجاتها وتقديم تسهيلات للموردين بينما الشركات الحكومية غير قادرة علي ذلك.



واستهدف قرار تثبيت أسعار السكر في الشركات التي تساهم فيها الدولة، الحد من الارتفاع الجنوني للسكر بعد أن تجاوز سعر الكيلو 16 جنيها.



