320 مليون يورو من ألمانيا لدعم برنامج الحكومة

سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

أحمد عاشور ـ عمر سالم



وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس 3 اتفاقيات مع الدكتور جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى، وبنك التعمير الألمانى بقيمة 320 مليون يورو، فى إطار انعقاد لجنة التعاون الثنائى بين البلدين.



وحضر التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وممثلون عن وزارات الإسكان والتجارة والصناعة والرى والزراعة، والسفير جيورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة.



وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزءا منه حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة إجمالية تصل إلى 45 مليون يورو، لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصرى، وومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، وتعاون مع بنك التنمية الألمانى، لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.



وعقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والكهرباء والبيئة والتربية والتعليم اجتماعا اللجنة الثانية للتعاون الثنائى بين البلدين، مع جيرد مولر، وتمت مناقشة سبل الاستفادة المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية.



ورحبت الوزيرة، بالوزير الألمانى، فى زيارته إلى مصر، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وفى هذا الإطار، أكد الوزير الألمانى حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادى، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعمل عليها الحكومة المصرية، وتحسين بيئة الاستثمار، والتى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا على العلاقة الإستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.

واستعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع مشروعات الطاقة المتجددة، التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع "سيمنس"، والمشروعات المستقبلية فى إطار تطوير قطاع الطاقة.



وتحدث وزير التربية والتعليم، عن المشروعات التى تقوم بها الوزارة خاصة فى مجال التعليم الأساسى، واستعرض وزير البيئة الخطوات التى تقوم بها الوزارة فى مواجهة التغيرات المناخية.



وتم خلال الاجتماع، بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة فى مجالات التعليم وريادة الأعمال، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على تعميق وتوسيع التعاون فى قطاع التعليم ومبادرة مواجهة تغير المناخ، ودعم مبادرة ريادة الأعمال والمستثمر الصغير.



وتفقد الوزيران أتوبيس مبادرة "فكرتك شركتك"، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، ودار حوارا بين الوزيرة والدكتور جيرد مولر، مع عدد من المتقدمين بأفكار لإنشاء شركات ناشئة، وأشاد "مولر" بالمبادرة، مؤكدا حرص بلاده على دعم ريادة الأعمال فى مصر.



فى سياق متصل، وضعت "سيمنس" حجر أساس مركز للتدريب المهنى بالعين السخنة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير الألمانى بالقاهرة يوليوس لوى، بناء على اتفاقية موقعة بين مصر وألمانيا بهدف دعم التدريب المهنى والفنى فى مصر.



وأوضحت سحر نصر أن المركز يأتى بناء على اتفاقية التعاون الاقتصادى بين مصر وألمانيا والتى تتضمن تنمية مهارات الشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تتعاون مع نظيرتها الألمانية من أجل المساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى، وبناء الكوادر المحلية المُدربة، وستتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولى مع "سيمنس" بهدف تأسيس وتشغيل مركز مشترك للتدريب المهنى بمنطقة العين السخنة بمصر، مما يساهم فى توفير التدريب لأكثر من 5500 شاب مصرى على مدار الأعوام الأربعة المُقبلة فى التخصصات الفنيَّة المُتقدمة التى تتميز بأهميتها للاقتصاد المصرى ومن هذه التخصصات، الميكانيكا الصناعية والمجالات الكهربائية والإلكترونية والتحكم والميكنة الآلى، بالإضافة إلى بناء المهارات الأساسية للمتدربين فى مجالات صيانة وخدمات محطات الكهرباء ومزارع الرياح، موضحة أن الاتفاقية تتضمن تطوير إحدى معاهد التعليم الفنى العالى بمنطقة الأميرية بالقاهرة.



وأكدت أن الاتفاقية هى استثمار فى الشباب والذى يعد استثمارا فى مستقبل مصر، مشيرة إلى أن 600 شاب من المتدربين سيضمنون توفير وظائف لهم، موضحة أن الحكومة تعمل على توفير وظائف من خلال استثمار أكبر للقطاع الخاص.



وقال الدكتور جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى، إن الشباب المصرى يتطلع إلى التنمية المُستدامة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن استثمارات القطاع الخاص، وتوافر قوة عاملة عاملان مهمان، وإننا نسعى من خلال التعاون مع "سيمنس" للتأكد أن مركز التدريب المهنى الذى سنقوم بإنشائه، يأخذ احتياجات الشباب المصرى واحتياجات سوق العمل بعين الاعتبار فى التخصصات المهنية، والتدريب الذى سيقوم بتوفيره، وإننا نتطلع للمساهمة فى توفير القاعدة اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية وخلق المزيد من فرص العمل".



وأكدت جانينا كوجل، عضو مجلس إدارة «سيمنس» ألمانيا، أن شركتها تتعهد بمواصلة الاستثمار فى السوق المصرية، ودعم النمو الصناعى بالدولة، والعمل على تطوير وتنمية مهارات العمالة المحلية، والاستثمار فى بناء وتطوير مهارات الأجيال القادمة من العمال المصريين، بما يجعلهم فى مكانة أفضل تتيح لهم دعم عملية التنمية المستدامة فى مصر.



وأشار عماد غالى، الرئيس التنفيذى لـ«سيمنس بمصر»، إلى أننا نفتخر بالمشروعات العملاقة، والتى تقوم الشركة ببنائها حالياً فى مصر فى قطاع الطاقة، إلا أننا نرى أن هذه الاتفاقية تُمثل إنجازاً جديداً تحققه «سيمنس» فى مصر ونؤمن أن القوة العاملة المُدربة وفقاً لأعلى المعايير تعتبر ركيزة أساسية لمستقبل مصر، والتى نتمتع بها بتاريخ حافل يمتد لأكثر من 115 عاماً، موضحا أن هذه الاتفاقية، بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح والتفوق فى قطاع التصنيع وإعداده جيدا لأسواق المستقبل.